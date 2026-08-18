Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Minas na Rússia elevam extração de ouro e carvão em comparação a 2025

economia

Apupe - região registra alta na produção de ouro e carvão em sete meses

Dado e base: Apuire, entre janeiro e julho de 2026, empresas mineradoras extraíram 9,9 toneladas de ouro — volume 1,74% superior ao mesmo período de 2025, segundo o Ministério Estadual de Recursos Naturais.

Золотые слитки
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Золотые слитки

A produção de ouro no território foi conduzida principalmente por quatro empreendimentos: a OOO Malomyrski Rounik e OOO TÉMI (distrito de Selemjinski), OAO Polkovski Rounik (circunscrição de Zeiski) e OAO Priisk Solovievski (distrito de Tindinski).

Dado e base: No mesmo intervalo, a região registrou 2,0326 milhões de toneladas de carvão extraído, com destaque para o Corte de Erkovetski (circunscrição de Oktiabrski), responsável por 1,399 milhões de toneladas de linhito.

No segmento de carvão mineral, a OOO Companhia Carvoeira Ogodjinskaia (distrito de Selemjinski) produziu 480,4 mil toneladas apenas nos sete primeiros meses do ano.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
O erro comum que torna os pés mais secos ao usar óleo
Mulher
O erro comum que torna os pés mais secos ao usar óleo
Como planejar jardins à sombra e escolher as plantas certas
Jardinagem
Como planejar jardins à sombra e escolher as plantas certas
Mais populares
Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade

A jaqueta acolchoada transitou do campo para as passarelas, mas a escolha do modelo errado pode comprometer a sofisticação do visual em ambientes urbanos.

Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade
Horta vertical com garrafas PET: como montar um sistema modular
Horta vertical com garrafas PET: como montar um sistema modular
Tendências de moda indicam retorno de silhuetas marcadas e cores saturadas
Regras básicas para usar calçados esportivos em ambientes profissionais
Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves A Copa do Mundo do goleiro, do apito e do cartão de Trump Freitas Jolivaldo
Maçãs no forno: método simples para transformar frutas em doces secos
Como transformar a limpeza da casa em um treino cardiovascular
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
últimos materiais
Nizhny Novgorod supera média nacional com expansão de 0,8% em 2026
Análise de 81 espécies revela parentesco entre aves e crocodilianos
Manutenção de ar condicionado previne proliferação de Legionella e fungos
Metabolismo e porte influenciam expectativa de vida de diferentes raças caninas
Rotina de tonificação de glúteos sentada para sedentários
Carros híbridos ganham 143% de crescimento em São Petersburgo
Khakássia anuncia projeto para aumentar eficiência da pecuária até 2028
Tendências de acessórios para o outono de 2026 focam em texturas e dimensões
Uso irregular de pesticidas causa morte de milhões de abelhas na Rússia
Sinais de pedreiros em Ptolemais indicam complexo sistema de gestão no século II a.C.
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.