Minas na Rússia elevam extração de ouro e carvão em comparação a 2025

Apupe - região registra alta na produção de ouro e carvão em sete meses

Dado e base: Apuire, entre janeiro e julho de 2026, empresas mineradoras extraíram 9,9 toneladas de ouro — volume 1,74% superior ao mesmo período de 2025, segundo o Ministério Estadual de Recursos Naturais. Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Золотые слитки

A produção de ouro no território foi conduzida principalmente por quatro empreendimentos: a OOO Malomyrski Rounik e OOO TÉMI (distrito de Selemjinski), OAO Polkovski Rounik (circunscrição de Zeiski) e OAO Priisk Solovievski (distrito de Tindinski).

Dado e base: No mesmo intervalo, a região registrou 2,0326 milhões de toneladas de carvão extraído, com destaque para o Corte de Erkovetski (circunscrição de Oktiabrski), responsável por 1,399 milhões de toneladas de linhito.

No segmento de carvão mineral, a OOO Companhia Carvoeira Ogodjinskaia (distrito de Selemjinski) produziu 480,4 mil toneladas apenas nos sete primeiros meses do ano.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.