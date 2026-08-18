Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Nizhny Novgorod supera média nacional com expansão de 0,8% em 2026

economia

A economia da região de Nizhny Novgorod cresceu 0,8% no primeiro semestre de 2026, superando a média nacional de 0,3%, informou o vice-governador Egor Polyakov. O produto regional bruto (PRB) registra expansão pelo sexto ano consecutivo, tendência iniciada em 2021.

Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора

Os principais vetores de crescimento foram o mercado de consumo e o setor tecnológico. O varejo avançou 5,6% e o setor de TI, 4,2%. O complexo agroindustrial cresceu 2,5%, enquanto a indústria de transformação apresentou alta marginal de 0,2%.

Setor Crescimento no 1º semestre de 2026
Comércio varejista 5,6%
Setor de TI 4,2%
Complexo agroindustrial 2,5%
Indústria de transformação 0,2%

Polyakov apontou que o desenvolvimento é contido por dificuldades na construção, indústria automobilística, refino de petróleo e metalurgia. Para evitar situações de crise, a região reativou, por determinação do governador, o trabalho do estado-maior operacional, o que permite implementar mais rapidamente medidas de apoio pontuais às empresas.

Posição atribuída: Segundo Egor Polyakov, vice-governador da região de Nizhny Novgorod, "o desenvolvimento é contido por problemas na construção, indústria automobilística, refino de petróleo e metalurgia" e "a região tentará manter os indicadores econômicos na 'zona zero' até o final de 2026".

Apesar dos resultados atuais, as autoridades não esperam uma recuperação acentuada até o fim do ano. Segundo a previsão do vice-governador, a região buscará manter os indicadores econômicos na "zona zero" até dezembro de 2026.

Atribuição e limite: A projeção de "zona zero" reflete a avaliação do vice-governador; não há indicadores independentes de consenso ou metas formais publicadas para o segundo semestre.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
O erro comum que torna os pés mais secos ao usar óleo
Mulher
O erro comum que torna os pés mais secos ao usar óleo
Como planejar jardins à sombra e escolher as plantas certas
Jardinagem
Como planejar jardins à sombra e escolher as plantas certas
Mais populares
Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade

A jaqueta acolchoada transitou do campo para as passarelas, mas a escolha do modelo errado pode comprometer a sofisticação do visual em ambientes urbanos.

Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade
Horta vertical com garrafas PET: como montar um sistema modular
Horta vertical com garrafas PET: como montar um sistema modular
Tendências de moda indicam retorno de silhuetas marcadas e cores saturadas
Regras básicas para usar calçados esportivos em ambientes profissionais
Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves A Copa do Mundo do goleiro, do apito e do cartão de Trump Freitas Jolivaldo
Maçãs no forno: método simples para transformar frutas em doces secos
Como transformar a limpeza da casa em um treino cardiovascular
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
últimos materiais
Nizhny Novgorod supera média nacional com expansão de 0,8% em 2026
Análise de 81 espécies revela parentesco entre aves e crocodilianos
Manutenção de ar condicionado previne proliferação de Legionella e fungos
Metabolismo e porte influenciam expectativa de vida de diferentes raças caninas
Rotina de tonificação de glúteos sentada para sedentários
Carros híbridos ganham 143% de crescimento em São Petersburgo
Khakássia anuncia projeto para aumentar eficiência da pecuária até 2028
Tendências de acessórios para o outono de 2026 focam em texturas e dimensões
Uso irregular de pesticidas causa morte de milhões de abelhas na Rússia
Sinais de pedreiros em Ptolemais indicam complexo sistema de gestão no século II a.C.
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.