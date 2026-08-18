Nizhny Novgorod supera média nacional com expansão de 0,8% em 2026

A economia da região de Nizhny Novgorod cresceu 0,8% no primeiro semestre de 2026, superando a média nacional de 0,3%, informou o vice-governador Egor Polyakov. O produto regional bruto (PRB) registra expansão pelo sexto ano consecutivo, tendência iniciada em 2021.

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Os principais vetores de crescimento foram o mercado de consumo e o setor tecnológico. O varejo avançou 5,6% e o setor de TI, 4,2%. O complexo agroindustrial cresceu 2,5%, enquanto a indústria de transformação apresentou alta marginal de 0,2%.

Setor Crescimento no 1º semestre de 2026 Comércio varejista 5,6% Setor de TI 4,2% Complexo agroindustrial 2,5% Indústria de transformação 0,2%

Polyakov apontou que o desenvolvimento é contido por dificuldades na construção, indústria automobilística, refino de petróleo e metalurgia. Para evitar situações de crise, a região reativou, por determinação do governador, o trabalho do estado-maior operacional, o que permite implementar mais rapidamente medidas de apoio pontuais às empresas.

Posição atribuída: Segundo Egor Polyakov, vice-governador da região de Nizhny Novgorod, "o desenvolvimento é contido por problemas na construção, indústria automobilística, refino de petróleo e metalurgia" e "a região tentará manter os indicadores econômicos na 'zona zero' até o final de 2026".

Apesar dos resultados atuais, as autoridades não esperam uma recuperação acentuada até o fim do ano. Segundo a previsão do vice-governador, a região buscará manter os indicadores econômicos na "zona zero" até dezembro de 2026.

Atribuição e limite: A projeção de "zona zero" reflete a avaliação do vice-governador; não há indicadores independentes de consenso ou metas formais publicadas para o segundo semestre.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.