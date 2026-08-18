Crise logística no Mar Negro pode encarecer preço do pão para o consumidor final

Rússia altera estratégia de exportação de grãos por crise logística no Mar Negro

O Ministério da Agricultura da Rússia está revisando a estratégia de escoamento de grãos após falhas críticas na logística da bacia do Mar Azov e Mar Negro. Danos à infraestrutura de terminais e riscos de segurança forçaram o governo a buscar novas rotas de exportação e a considerar o retorno às compras públicas para estabilizar o mercado interno.

Photo: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Элеватор для хранения зерна

Paralelamente, o setor agrícola da Ucrânia enfrenta a paralisia de seu sistema portuário. A combinação desses fatores — as dificuldades logísticas russas e o colapso ucraniano — pode provocar um salto nos preços globais de alimentos.

Compras estatais e redirecionamento de rotas

Em reunião realizada em 13 de agosto, o Ministério da Agricultura da Rússia discutiu medidas para conter a instabilidade no mercado de grãos. O impacto principal ocorreu na navegação nos mares Azov e Negro, resultando na desaceleração dos embarques.

Para mitigar os efeitos, o governo avalia retomar as compras para o fundo estatal, que atualmente possui um saldo de 3,7 milhões de toneladas. A medida representa uma reversão de política: entre agosto de 2024 e junho de 2025, a prioridade foram as intervenções no mercado por meio da venda de reservas.

Para evitar o acúmulo de estoques nos armazéns, os fluxos de exportação serão redirecionados para terminais alternativos: portos do Mar Cáspio e Mar Báltico, Far Oriente e corredores terrestres. A mudança é urgente, dado que parte dos terminais em Novorossiysk está inoperante no início da nova safra.

Impacto nos terminais de Novorossiysk e Taman

O colapso logístico é resultado direto de danos a ativos de transbordo. Em 30 de julho, a infraestrutura do porto de Taman foi atingida; em agosto, ataques afetaram terminais em Novorossiysk.

Terminal de Grãos de Novorossiysk: Operações suspensas (capacidade de 8,5 milhões de toneladas/ano).

Operações suspensas (capacidade de 8,5 milhões de toneladas/ano). Combinado de Produtos Panificáveis de Novorossiysk: Registrou danos (capacidade de 7,1 milhões de toneladas/ano).

Registrou danos (capacidade de 7,1 milhões de toneladas/ano). Terminal KSK (Grupo Delo): Atividades interrompidas em 13 de agosto por questões de segurança.

De acordo com dados da ProZerno, o volume de exportações em agosto pode cair para 2,5 milhões de toneladas — um valor 2,3 vezes menor que a média do período 2021–2025 (5,7 milhões de toneladas).

Análise técnica: "A queda nas exportações de agosto é de natureza técnica, devido a falhas logísticas. Contudo, o alto potencial da safra para 2026 e as reservas remanescentes permitem que a Rússia mantenha sua posição dominante. O risco central não é a falta de grãos, mas a capacidade de processamento dos portos alternativos", afirmou o macroeconomista Artëm Loginov em conversa com a Pravda.Ru.

Cenário Global: Rússia e Ucrânia

Apesar dos gargalos, a Rússia consolidou volumes recordes na temporada passada, exportando entre 46,5 e 48 milhões de toneladas de trigo (alta de 13% a 14%), com crescimento expressivo nas entregas para Turquia (2,2x), Sudão (2x) e Iraque. Para 2026, o Ministério da Agricultura projeta exportações de 55 a 60 milhões de toneladas de grãos.

Já na Ucrânia, os portos de Odessa, Chernomorsk e Yuzhny cessaram as atividades. O aumento nas taxas de seguro e a recusa de armadores em atracar reduziram drasticamente o escoamento. Entre 1º e 12 de agosto, a Ucrânia exportou apenas 590 mil toneladas (queda de 70%), com retrações severas no trigo (4,3x) e na cevada (5,6x).

Fator / Evento Efeito Econômico Danos em terminais de Novorossiysk Exportações russas de agosto caem para 2,5 mi t Paralisia dos portos de Odessa Queda de 70% nas exportações ucranianas (início de ago) Baixo nível do Rio Danúbio Restrição operacional nos portos de Izmail e Reni Escoamento terrestre (Ucrânia) Aumento de custos logísticos entre US$ 50 e US$ 70 por tonelada

Previsões e impacto ao consumidor

Sem o acesso a portos de águas profundas, a Ucrânia deve operar com apenas 50% de sua capacidade exportadora. A estimativa é que surja um déficit de armazenamento para milho (entre 8 e 11 milhões de toneladas) até novembro.

Diante da ausência de acordos de cessação de fogo na região, a tendência é a alta dos preços globais de alimentos em pelo menos 25% a 30%, impacto que deve chegar ao consumidor final através do aumento no preço do pão.

Desafio Central: A viabilidade da Rússia em redirecionar milhões de toneladas de grãos para o Far Oriente e Báltico rapidamente, compensando a perda no Mar Negro e evitando a saturação dos armazéns. A viabilidade da Rússia em redirecionar milhões de toneladas de grãos para o Far Oriente e Báltico rapidamente, compensando a perda no Mar Negro e evitando a saturação dos armazéns. Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.