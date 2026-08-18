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Carros híbridos ganham 143% de crescimento em São Petersburgo

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Hibridização em alta: vendas de carros híbridos em São Petersburgo explodem em 2026

Dado e base: Entre janeiro e julho de 2026, São Petersburgo registrou 4.288 novos veículos híbridos — alta de 143% em relação ao mesmo período de 2025. A participação desses carros nas vendas totais da cidade subiu de 5% para 11,5%.

Гибридный кроссовер GAC S7
Photo: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гибридный кроссовер GAC S7
Marca Unidades registradas
Voyah 1.015
Evolute 527
Geely 509
Mercedes-Benz 331
LiXiang 232

O modelo Voyah Free liderou as vendas com 859 unidades registradas. As marcas chinesas Evolute e Geely também se destacaram, ocupando o segundo e terceiro lugares, respectivamente. O crescimento do mercado local é impulsionado pela ampliação das linhas de fabricantes chineses e pela expansão da rede de estações de recarga na cidade.

Status econômico: Desde junho de 2026, São Petersburgo oferece isenção total do imposto de circulação para proprietários de veículos elétricos e movidos a gás. A medida, válida até 2031, abrange pessoas físicas e jurídicas, sem restrições de potência, data de fabricação ou origem do veículo.

No cenário nacional, o parque de veículos híbridos recarregáveis e elétricos atingiu cerca de 192 mil unidades até o início de 2026. Somente no primeiro trimestre do ano, foram adicionadas quase 16 mil unidades ao total, segundo dados do setor. A demanda por modelos híbridos também se destacou no caso do Changan Qiyuan A06, um liftback que registrou 175 emplacamentos em um único mês. A comercialização ocorre por meio de canais alternativos, com despacho aduaneiro sob responsabilidade do comprador, já que a marca não anunciou representação oficial na Rússia.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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