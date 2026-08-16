Rússia consolida liderança mundial com exportação de 46,5 milhões de toneladas de trigo

Evento / Indicador Efeito e consequências Exportação de 46,5 milhões de toneladas de trigo Fortalecimento da receita cambial e do status de líder de mercado Crescimento dos embarques para a Turquia em 2,2 vezes Desenvolvimento de processamento profundo de grãos na região-hub Aumento das compras do Sudão (2x) Garantia de segurança alimentar no Leste da África

A Rússia confirmou o estatuto de maior fornecedora mundial de trigo, tendo embarcado 46,5 milhões de toneladas para mercados externos na campanha agrícola (julho de 2025 — julho de 2026). Apesar de a crise alimentar global ditar novas condições de comércio, os exportadores nacionais conseguiram não apenas manter a fatia de mercado, como também expandir significativamente a presença em regiões estratégicas do Oriente Médio e da África.

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Liderança em meio a forte concorrência

O Centro Federal "Agroexport" registrou a manutenção do primeiro lugar da Rússia no ranking global de exportadores de trigo. O resultado de 46,5 milhões de toneladas foi possível graças à adaptação dos fluxos comerciais. Mesmo quando a exportação de grãos da Rússia teve de buscar rotas alternativas devido à situação nas águas dos mares Negro e de Azov, as empresas reconfiguraram prontamente as cadeias de abastecimento.

"A estabilidade dos indicadores de exportação na campanha atual confirma que o complexo agroindustrial russo possui alto grau de resiliência a choques externos", observou em conversa com a Pravda.Ru o macroeconomista Artem Loginov.

Geografia da exportação: Turquia e Sudão batem recordes

O principal motor do crescimento foram países-parceiros que multiplicaram as aquisições. Em primeiro lugar ficou a Turquia, que importou 7,3 milhões de toneladas, volume 2,2 vezes superior ao do período anterior. Crescimento explosivo também demonstrou o Sudão, dobrando as compras para 2,2 milhões de toneladas. É digno de nota que, em meio a desafios globais como mudanças climáticas e riscos para a produtividade de outras culturas, a demanda pelo trigo russo permanece persistentemente alta.

"O crescimento dos fornecimentos a Israel em 21% e ao Egito em 6% atesta a alta fidelidade dos compradores à qualidade do grão russo e à confiabilidade do cumprimento dos contratos", sublinhou em entrevista à Pravda.Ru o analista financeiro Nikita Volkov.

Motivos do sucesso: safra e demanda

A base para os embarques recordes foi a alta colheita bruta de trigo em 2025. A expansão da produção coincidiu com o fortalecimento da demanda importadora por parte dos compradores tradicionais. Contudo, o setor enfrenta desafios: o aumento dos custos com combustível exige controle para que o fornecimento de derivados de petróleo não limite as possibilidades dos agricultores quanto a equipamentos e logística interna.

"É importante considerar que a rentabilidade dos agricultores depende diretamente do custo do trecho logístico e da disponibilidade de infraestrutura portuária", explicou à Pravda.Ru o especialista em financiamento de projetos Alexei Krupin.

Respostas a perguntas frequentes sobre o mercado de trigo

Como a liderança na exportação afeta os preços dentro da Rússia?

O Estado regula o equilíbrio mediante direitos de exportação e cotas, o que permite manter estáveis os preços do pão e das rações no mercado interno, mesmo com receitas elevadas nas vendas externas.

Por que a Turquia aumentou tão bruscamente as compras?

A Turquia é o maior processador de trigo em farinha para posterior exportação. A matéria-prima russa é ótima para eles pela relação entre preço, qualidade e custos logísticos.

Com que riscos se deparam os exportadores?

Os principais riscos estão ligados ao frete de navios, ao seguro de cargas e à garantia de segurança na passagem dos navios por gargalos das rotas comerciais.

O déficit de grãos afetará os cidadãos russos?

Não, os volumes de produção superam significativamente o consumo interno. A Rússia garante plenamente a si mesma os cereais, exportando apenas os excedentes.

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Verificação especializada: Artem Loginov macroeconomista, Nikita Volkov analista financeiro, Alexei Krupin especialista em financiamento de projetos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.