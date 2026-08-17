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Agência Argus registra tarifas de frete de petróleo no nível mais alto desde 2005

economia

O mercado de frete marítimo enfrenta a maior disrupção da história dos registros: crises simultâneas no Estreito de Ormuz, no Mar Vermelho e secas na Europa e na América Latina levaram as tarifas de frete a recordes nas rotas-chave. Segundo a agência de preços Argus, a ruptura logística atual supera em escala as consequências da pandemia.

Промышленный терминал с танкером и резервуарами
Photo: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Промышленный терминал с танкером и резервуарами

Os segmentos de tanqueiros e contêineres foram os mais atingidos. As tarifas de frete de tanqueiros do Mar Vermelho e do Mar Negro para o Mediterrâneo atingiram o máximo de 20 anos. O custo do transporte de petróleo do Golfo Pérsico para a Ásia subiu para US$ 15,22 por barril — o nível mais alto desde o início das observações da Argus em 2005. Na rota de contêineres da Ásia para a Costa Leste dos EUA, as tarifas spot médias anuais aumentaram 234% e ultrapassaram US$ 10,2 mil por contêiner de 40 pés.

Nós críticos: Panamá, Reno e alternativas saturadas

Pressão adicional vem da queda do nível de água no Canal do Panamá devido aos efeitos do El Niño. A capacidade de passagem limitada e o aumento da demanda levaram o custo médio dos slots de leilão para travessia em agosto a recordes de US$ 1,1–2,5 milhões por dia. Paralelamente, a baixa do Reno dificulta o transporte fluvial na Europa, forçando cargueiros a buscar rotas alternativas, mais longas e caras.

A situação agrava-se com a redistribuição de fluxos: o desvio do Mar Vermelho por causa de ataques a navios aumenta a rota em 1,5–2 vezes via Cabo da Boa Esperança, consumindo tonelagem disponível. Segundo a Argus, a coincidência de choques geopolíticos e climáticos criou um déficit estrutural de capacidade de frota que não é removido por medidas de curto prazo.

O macroeconomista Artem Loginov chama a atenção para o fato de que o aumento dos custos de transporte nessa profundidade e amplitude de direções inevitavelmente se propagará pela cadeia de valor agregado aos preços finais das mercadorias, porém com defasagem de vários trimestres, suavizada por estoques e contratos de longo prazo.

O gestor de riscos Ilya Gusev observa que a crise atual demonstra a vulnerabilidade da logística global à saída simultânea de operação de vários "gargalos" — os canais do Panamá e de Suez, bem como estreitos estratégicos. Segundo ele, o cenário de manutenção prolongada de tarifas elevadas, projetado pela Xeneta, significa uma mudança estrutural nos custos logísticos para cargueiros em todo o mundo.

Verificação de especialistas:

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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