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Prata regista crescimento expressivo nas transações do mercado financeiro russo

economia

O volume de negociações de metais preciosos no mercado financeiro russo registrou forte expansão em julho de 2026. Dados da Bolsa de Moscou indicam que o giro total do segmento saltou 2,3 vezes na comparação anual, atingindo 461,9 bilhões de rublos.

Barras e moedas de prata
Photo: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Barras e moedas de prata

Domínio do ouro e salto na prata

O ouro consolidou-se como o principal ativo das carteiras. Em julho de 2026, as operações com o metal amarelo somaram 449 bilhões de rublos, totalizando 44,3 toneladas em volume físico. A distribuição das transações revela a predominância dos instrumentos de swap (28,6 toneladas) sobre o mercado spot (15,7 toneladas). O aumento da demanda por ativos físicos é frequentemente associado à volatilidade do câmbio, posicionando os metais como hedge cambial.

O destaque em termos de crescimento foi a prata, cujo volume financeiro disparou 14 vezes, chegando a 10,9 bilhões de rublos (75,9 toneladas). Metais como platina e paládio também registraram altas expressivas, sinalizando uma diversificação de portfólios.

Metal Volume Financeiro (bilhões de rublos) Crescimento (vezes)
Ouro 449,0 2,3
Prata 10,9 14,0
Paládio 1,2 3,4

Participação de investidores individuais

O número total de transações superou 286 mil, alta de 87% em relação a julho de 2025. A penetração de investidores de varejo varia drasticamente entre os ativos: enquanto na prata eles detêm 27,1% das operações, no ouro a participação é de apenas 2,7%. Esses instrumentos têm surgido como alternativa para a formação de poupança de longo prazo.

Operacionalmente, o acesso via Bolsa é lastreado por reservas físicas em custódia. A entrega ocorre de forma desmaterializada (em contas de metais) para os participantes da compensação.

"O interesse por metais preciosos decorre da busca por instrumentos com baixa correlação com ativos tradicionais, especialmente sob instabilidade econômica global", analisa o macroeconomista Artem Loginov.

O analista financeiro Nikita Volkov pondera que a ausência de renda fixa (juros) nesses ativos é compensada pelo potencial de valorização da cotação no longo prazo.

A movimentação do mercado indica uma mudança na estrutura do capital privado, com foco na proteção contra volatilidade e inflação. Contudo, investidores devem considerar os riscos inerentes à oscilação de preços e custos operacionais que impactam a rentabilidade final.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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