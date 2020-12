Carta Maior Especial: Fórum Social Mundial - 23 a 31 de janeiro de 2021

Por Carlos Tibúrcio (Coordenação desta edição), Joaquim Palhares e Saul Leblon

Carta Maior Especial





FÓRUM SOCIAL MUNDIAL



23 a 31 de janeiro de 2021 - Edição planetária virtual



Nove dias: o mais longo FSM em 20 anos.



Marcha terá Painel de Abertura:



Qual o mundo que queremos hoje e amanhã?

- Não é o mundo de Davos.



***



***



VAMOS CONSTRUIR JUNT@S UM FÓRUM SOCIAL MUNDIAL DE AÇÕES E LUTAS







*NOVE DIAS DE ATIVIDADES!

*INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ATIVIDADES!

*A MOBILIZAÇÃO AVANÇA NOS CONTINENTES

*ASSEMBLEIAS DIA 30 DE JANEIRO

*ÁGORA DE 31 DE JANEIRO



***



NOVE DIAS DE ATIVIDADES!







Esse será o mais longo FSM nestes 20 anos: por ser virtual e considerar os diferentes fusos horários para realizar painéis de audiência global, o Grupo Facilitador decidiu ampliar o período do Fórum para 23 a 31 de janeiro de 2021.



A Marcha virtual e o Painel de Abertura acontecerão em 23 de janeiro, sábado, o primeiro dia do Fórum.



De 24 a 29, além das atividades autogestionadas, ocorrerão os Painéis correspondentes aos Espaços Temáticos.



Dia 30, o penúltimo, será dedicado às c o n v e r g ê n c i a s , a s s e m b l é i a s e movimentos para a ação, conforme decidirem as organizações e movimentos participantes.



E no último dia do FSM Virtual, 31 /01, acontecerá a Ágora dos Futuros.



Há um mapa geral especificando e esclarecendo o dia-a-dia do Fórum - clique aqui para saber mais. https://wsf2021.net/programa-evento



Sobre os Espaços Temáticos, cada Grupo de Trabalho, além das definições dos temas, está trabalhando na redação dos Termos de Referência e na construção dos Painéis. https://wsf2021.net/espacios-tematicos



***



INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ATIVIDADES!



A plataforma que vai gerar o programa de painéis, oficinas, performances e campanhas do Fórum Social Mundial 2021, de 23 a 31 de janeiro, já está ativa no link : join.wsf2021.net



Para participar, é preciso criar um login no site, confirmar alguns dados para ter acesso às várias atividades inscritas para o FSM Virtual, de 23 a 31 de janeiro de 2021 e interagir com elas.



Com essa conta é possível também:



1) Inscrever sua Organização, momento social ou coletivo,



2) Inscrever uma Atividade ou ainda



3) Inscrever uma Iniciativa mais duradoura,



Quem fez pré-inscrição também deve agora criar seu login para qualquer inscrição.



Se tiver alguma dúvida, consulte as Perguntas e Respostas organizadas pela comunicação. https://join.wsf2021.net/node/27



E se ainda assim precisar, escreva para : forumvirtual@wsf2021.net



***



A MOBILIZAÇÃO AVANÇA NOS CONTINENTES



Já contando com grande participação de organizações, redes e movimentos sociais da América Latina e da Europa, o Grupo de Trabalho de Mobilização concentra esforços para ampliar a participação da África, Ásia e Oceania



Um dos grandes desafios de todos os Fóruns Sociais Mundiais é a mobilização global.



Para este FSM Virtual, o desafio é inédito.



Praticamente tudo está ocorrendo e irá acontecer durante o FSM pela Internet, por meio de plataformas de áudio e vídeo que possibilitam comunicação instantânea e simultânea e maior participação.



O Grupo de Trabalho de Mobilização está levando à prática um plano que abarca tanto os continentes nos quais é preciso dedicar mais esforços, como África e Ásia, quanto a abordagem país por país.



Um outro problema para a mobilização virtual é a dificuldade que grandes contingentes - com baixa ou quase nenhuma renda ou que vivem em regiões sem infraestrutura de banda larga - enfrentam para ter acesso à Internet. Esta é uma luta de todos os setores que querem democracia na sociedade digital.



Para quem pretende realizar atividades por outros meios, a exemplo de programas em rádios comunitárias, performances artísticas, culturais ou mensagens em vídeo, pode gravar e enviar ao Grupo Facilitador do FSM Virtual 2021 até dia 20 d e j a n e i r o p e l o e - m a i l forumvirtual@wsf2021.net, com o título Marcha Virtual e o nome da atividade ou você pode carregá-lo no site video.wsf2021.info



Lembre-se de inscrever a atividade no FSM Virtual e compartilhá-la.







***



ASSEMBLEIAS DIA 30 DE JANEIRO



Convergências para ações conjuntas



O dia 30 de janeiro será o dia das assembleias territoriais continentais, intercontinentais (e globais no horário mais propício para as 14h - 16h UTC - horário de Londres).



As assembleias do dia 30 são preparadas em conjunto por pelo menos 5 organizações já inscritas no FSM. Podem ser mais.



São atividades autogestionadas como as demais programadas entre 23 e 29 de janeiro.



São ocasiões privilegiadas de convergência e expressão política articulada entre diversas organizações.



Com o formato virtual, fica muito mais fá c il organ i zar asse mble ias co m participação de diversos pontos do planeta. É preciso que cada organização participante esteja inscrita. Mas basta uma para cadastrar a assembleia no dia 30, podendo convidar/marcando as demais organizações parcerias para que figurem na página da atividade conjunta. .



As Assembleias já podem ser preparados a partir de agora.



Cada grupo proponentes define o tema, a metodologia de discussão, sua logística digital, a interpretação, os preparativos, a relação com eventuais atividades preparatórias entre 23 e 29 Janeiro, os resultados esperados ou ações para 2021 que são formulados como uma iniciativa a ser apresentada no momento do futuro.



Saiba mais:



https://wsf2021.net/dia-de-asambleas/



***



ÁGORA DE 31 DE JANEIRO -



Atividades de encerramento do FSM Virtual 2021



Em 31 de janeiro, 14h às 18h UTC, cada Iniciativa continuada cadastrada para o ano de 2021 terá espaço na Ágora.



Durante todo FSM Virtual, responsáveis pelas iniciativas também poderão abrir uma Sala Jitsi, agendada já na ficha de inscrição, além de constar na página do "Mural del Ágora".



Na sala, o grupo responsável poderá d i a l o g a r c o m p a r t i c i p a n t e s interessadas(os). Não deixe de divulgar link e horário à sua rede de contatos. Esses diálogos poderão contribuir para fortalecer e ampliar a iniciativa, inclusive na atualização de dados e informações no site para o que será feito no decorrer do ano 2021.



O Grupo Facilitador da Ágora também manterá uma sala virtual para diálogos sobre o conjunto das iniciativas e o avanço do Calendário dinâmico de ações programadas para 2021.



Saiba mais: https://wsf2021.net/dia-del-agora







***



*Fontes: GT de Comunicação do CI e Grupo Facilitador do FSM Virtual

