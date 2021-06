O preço do petróleo russo pela primeira vez em dois anos subiu para US $75

O preço do petróleo russo dos Urais em leilões na Europa subiu acima de US $75 por barril. Este é o valor máximo desde maio de 2019.

Nos Urais custava US $70 o barril há duas semanas. O petróleo russo está tradicionalmente crescendo junto com o Brent, que recentemente ultrapassou a marca de US $76.

O orçamento da Rússia para 2021 é calculado partindo do pressuposto de que o preço base da marca Urals será de $43,3.

Especialistas acreditam que o petróleo está ficando mais caro antes da reunião de ministros da OPEP +. Espera-se que a aliança decida aliviar as restrições à produção de petróleo. De acordo com a TASS, a OPEP estuda uma opção em que a produção cresça a partir de agosto.

As datas e volumes exatos serão discutidos pelos ministros durante a reunião. No dia 30 de junho, ocorrerá uma reunião do Comitê de Acompanhamento da OPEP +, no dia 1º de julho, será realizada uma reunião com a participação de 23 países participantes do cartel.

Pravda.Ru

Foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Siberia-FederalSubjects.svg