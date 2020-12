Variante sul-africana do coronavírus menos letal do que a britânica

Pretória, 25 dez (Prensa Latina) O Ministro da Saúde da África do Sul, Zweli Mkhize, descartou que a nova variante do coronavírus detectada no país é mais transmissível ou tem uma taxa de mortalidade mais alta em comparação com a encontrada no Reino Unido.

Em um comunicado à imprensa para esse fim, Mkhize disse que o Ministério tomou nota da declaração emitida na véspera pelo Secretário de Saúde britânico Matt Hancock, e devemos registrar nossa preocupação de que algumas de suas declarações criaram a percepção de que a variante na África do Sul tem sido um fator importante na segunda onda no Reino Unido.



Isso não é correto. Há evidências científicas de que a variante britânica foi desenvolvida antes da sul-africana, ele enfatizou.



Também estamos preocupados que a retórica esteja desenvolvendo que a variante 501.V2 (sul-africana) é mais transmissível do que a variante britânica ou pode causar morbidade e mortalidade mais severas.



Consultamos nossa equipe de genômica, que nos garantiu que, no momento, não há evidências de que o 501.V2 seja mais transmissível do que a variante do Reino Unido, como sugerido pelo Secretário de Saúde do Reino Unido.



Também não há nenhuma evidência de que o 501.V2 cause doenças mais graves ou aumento da mortalidade do que a linha viral britânica ou qualquer variante que tenha sido sequenciada em todo o mundo.



Como Ministério, mantemos a opinião de que as intervenções não-farmacêuticas e as medidas rigorosas de contenção continuam sendo as mais importantes para reduzir o risco de transmissão.



A proibição de viagens entre o Reino Unido e a África do Sul é uma decisão infeliz. Isso exigiria mais evidências científicas do que as atualmente disponíveis, concluiu Mkhize.



