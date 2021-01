A saúde mental também deve ser prioridade na pandemia

Nações Unidas, 25 jan (Prensa Latina) A saúde mental também deve ser uma prioridade na resposta ao Covid-19 e um componente importante da cobertura sanitária universal, segundo o Secretário-Geral da ONU, António Guterres.

Através de sua conta oficial no Twitter, ele disse que é desolador ver tantas pessoas ao redor do mundo lutando com problemas de saúde mental e como pouco está sendo feito para apoiá-los.



A este respeito, as Nações Unidas publicaram relatórios sobre como a pandemia afeta a saúde mental de famílias e comunidades, após décadas de negligência e falta de investimento em tais serviços. Luto pela perda de entes queridos, estresse pela perda e falta de empregos, estresse mental devido ao isolamento e restrições ao movimento, dinâmica familiar difícil, incerteza e medo pelo futuro são alguns desses problemas.



Isto foi o que Guterres advertiu em maio de 2020, poucos meses após a detecção dos primeiros casos de Covid-19.



Em uma mensagem de vídeo, ele enfatizou que os mais em risco são os profissionais de saúde da linha de frente, os idosos, adolescentes e jovens, aqueles com condições de saúde mental preexistentes, e aqueles apanhados em conflitos e crises.



Estas questões são capturadas no Resumo de Políticas: Covid-19 e a Necessidade de Ação em Saúde Mental.



Além disso, o relatório destaca como os serviços de saúde mental devem ser uma parte essencial de todas as respostas governamentais à pandemia e, portanto, precisam ser ampliados e totalmente financiados.



jf/ifb/ bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=37980&SEO=a-saude-mental-tambem-deve-ser-prioridade-na-pandemia