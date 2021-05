Milhões de crianças em risco por falta de água potável

Nações Unidas, 25 mai (Prensa Latina) Ataques a instalações de água e saneamento em zonas de conflito colocam em perigo a vida de milhões de crianças e até representam uma ameaça muito maior do que a própria violência, advertiu a UNICEF.

De acordo com um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a falta de água potável é muito mais mortal do que a violência nos países que enfrentam a guerra.



O relatório focalizou nove nações onde a violência e os conflitos são predominantes, e também analisa o impacto dos ataques contra crianças.



Atualmente, segundo o estudo, estima-se que 48 milhões de pessoas necessitam de serviços de água potável e saneamento na República Centro-Africana, Iraque, Líbia, Palestina, Paquistão, Sudão, Síria, Ucrânia e Iêmen.



A Unicef, portanto, defendeu a proteção dos serviços de água e saneamento como um fator-chave para garantir a sobrevivência de milhões de crianças em todo o mundo.



As partes em conflito, enfatizou a agência da ONU, devem imediatamente acabar com os ataques a esses serviços e cumprir suas obrigações de proteger as crianças.



Também exortou a uma ação mais forte para responsabilizar os perpetradores.



Segundo o Diretor de Programas de Emergência da UNICEF, Manuel Fontaine, o acesso à água é um meio de sobrevivência e nunca deve ser usado como uma tática de guerra.



Quando o fluxo de água é cortado, ele considerou, doenças como cólera e diarreia podem se espalhar como incêndios florestais, muitas vezes com consequências fatais.



Os hospitais não podem funcionar e as taxas de desnutrição e emaciação (perda patológica de peso) aumentam, Fontaine foi citada como dizendo pelo site oficial de notícias das Nações Unidas.



Além disso, ele advertiu, crianças e famílias são frequentemente forçadas a sair em busca de água e isto as expõe, particularmente as meninas, a maiores riscos de danos e violência.



