Bloqueio dos Estados Unidos custa a Cuba milhões de dólares por dia

Havana, 22 mai (Prensa Latina) O chanceler cubano Bruno Rodríguez denunciou hoje os efeitos do bloqueio dos Estados Unidos contra seu país, a um custo de 12 a 15 milhões de dólares por dia.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o chanceler disse que os prejuízos com a agressão de Washington nos últimos cinco anos causaram prejuízos de 17 bilhões de dólares.



A política prejudica todas as esferas da economia e é o maior obstáculo para enfrentar a pandemia Covid-19 no país caribenho, afirmou o chefe da diplomacia cubana.



O decreto 3447, assinado em 3 de fevereiro de 1962 pelo então presidente John F. Kennedy, formalizou a imposição do que se considera uma violação dos direitos humanos e o principal entrave ao desenvolvimento de Cuba.



Segundo o Ministério de Relações Exteriores, os prejuízos acumulados em seis décadas superam 144,4 bilhões de dólares e, entre abril de 2019 e março de 2020, a ação norte-americana causou prejuízos da ordem de 5,5 bilhões de dólares, número recorde para um ano.



As autoridades da ilha denunciaram a intensificação da hostilidade em meio a Covid-19, pois o bloqueio impossibilitou Cuba de adquirir suprimentos médicos, fármacos e tecnologias necessárias para enfrentar a crise de saúde.



Há uma rejeição mundial a essa política, expressa nos 28 votos consecutivos que quase unanimemente pediram sua eliminação na Assembleia Geral das Nações Unidas.



agp/cgc/kl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=41400&SEO=bloqueio-dos-estados-unidos-custa-a-cuba-milhoes-de-dolares-por-dia