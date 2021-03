País perdeu 3,6% do PIB e 4,4 milhões de empregos com Lava Jato

Estimativa está em estudo do Dieese encomendado pela CUT. Segundo o levantamento, de 2014 a 2017, estatal deixou de investir R$ 172,2 bilhões.

por Redação

(Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

Com a operação Lava Jato, a Petrobras deixou de investir R$ 172,2 bilhões entre 2014 e 2017. A estimativa está em estudo do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) encomendado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Esse investimento equivale a 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do período e poderia ter criado 4,4 milhões de empregos. A maioria deles - 1,075 milhão - no setor da construção civil, além de 802 mil no comércio por atacado e varejo e 44,1 mil na extração de petróleo e gás e refino.

Além disso, o país poderia ter arrecadado R$ 47,4 bilhões em impostos e R$ 20,3 bilhões em contribuições sobre a folha, não fossem as perdas acarretadas pela operação. O Dieese estima ainda que a Lava Jato reduziu a massa salarial do país em R$ 85,8 bilhões.

"A operação teve impacto político e também no desenvolvimento de setores econômicos estratégicos para o país", diz apresentação online com dados da pesquisa. O estudo defende "mecanismos eficientes de combate à corrupção, com a preservação dos empregos, como ocorre em outros países".

https://vermelho.org.br/2021/03/22/pais-perdeu-36-do-pib-e-44-milhoes-de-empregos-com-lava-jato/