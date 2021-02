Boletim informativo Covid-19

- A pandemia e o legado de Donald Trump

-Cuba notifica 838 casos de altas hospitalares Covid-19 e 912

-Interesse no Paquistão pelos avanços científicos cubanos

-Bolivia aplica segunda dose da vacina Sputnik-V contra Covid-19

-Belarus vai produzir vacinas contra Covid-19 com tecnologia russa

- A vacinação massiva contra Covid-19 continua na Bulgária

- Redução no domingo de mortes por Covid-19 na África

-Covid-19 vacina para 1,3 milhão no Irã

EUA



Washington, 22 fev (Prensa Latina) Um número quase grande demais para se entender, 500 mil mortos, é um dos legados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo a mídia hoje.



Há pouco menos de um ano, a Covid-19 matou apenas um punhado de pessoas nos Estados Unidos. Agora, o número oficial de mortos da pandemia é igual ao tamanho de uma grande cidade, mais do que a população de Kansas City e quase tanto quanto Atlanta ou Sacramento, relata o The Washington Post.



Cuba



Havana, 22 fev (Prensa Latina) Autoridades sanitárias cubanas notificaram hoje 838 casos confirmados de Covid-19, uma lista de infecções que chega a 45.361, enquanto 912 receberam alta por 40.371 cumulativos.



Nas últimas semanas, a situação epidemiológica associada à doença tornou-se complexa, com números recorrentes de casos diários que variam de 850 casos, porém, o dia anterior ultrapassou três dígitos pela terceira vez, com 1,39.



Paquistão



Islamabad, 22 fev (Prensa Latina) O diretor do Centro Internacional de Ciências Químicas e Biológicas do Paquistão, Muhammad Iqbal Choudhary, destacou o desenvolvimento científico de Cuba, especialmente seus avanços no combate ao Covid-19, divulgado hoje.



Isso aconteceu durante uma visita de cortesia feita pelo Dr. Iqbal, considerado um dos mais prestigiosos e influentes cientistas paquistaneses do mundo, ao novo embaixador cubano em Islamabad, Zéner Caro, disse uma fonte diplomática.



Bolívia



La Paz, 22 fev (Prensa Latina) A Bolívia continua hoje aplicando a segunda dose da droga russa Sputnik V contra a Covid-19 ao pessoal médico imunizado há 21 dias, informou uma fonte oficial.



O país cumpre os médicos que receberam a primeira dose da vacina no início do mês e trabalha para que, em pouco tempo, comece a imunização em massa, frisou o chefe da Saúde e Esportes, Jeyson Auza.



Belaruss



Moscou, 22 fev (Prensa Latina) O presidente bielorrusso, Alexandr Lukashenko, informou que seu país iniciará a produção de vacinas contra a Covid-19, a partir de tecnologias russas, em março, no encontro de hoje com seu homólogo Vladimir Putin.



Durante a reunião em Sochi, na costa oriental do Mar Negro, o presidente russo destacou que a nação eurasiana compartilhou com a Bielo-Rússia suas tecnologias de produção de vacinas contra o coronavírus CoV-2 da SARS.



Bulgária



Sofia, 22 fev (Prensa Latina) Longas filas nos centros de vacinação coloriram o fim de semana na Bulgária, país considerado um dos mais lentos a implementar a vacinação contra Covid-19 na Europa.



A decisão do governo de proteger a todos que o desejarem veio na sexta-feira em um contexto em que metade da população se recusa a ser vacinada, segundo pesquisas.



África



Nairóbi, 22 fev (Prensa Latina) As mortes de Covid-19 na África caíram neste domingo, de acordo com o Centro para Prevenção e Controle de Doenças (CPCE), que informou um acumulado de 101.347.



Os números do CPCE indicam que nas últimas 24 horas neste continente 343 pessoas morreram de causas associadas à doença após vários dias de aumentos persistentes, que ultrapassaram os mil em várias ocasiões.



Irã



Teerã, 22 fev (Prensa Latina) Cerca de 1,3 milhão de pessoas serão vacinadas no Irã contra Covid-19 antes do final do ano em curso do calendário persa (20 de março de 2021), anunciou hoje Iray Harirchi, vice-ministro da Saúde.



Até o final de dezembro, 70 por cento da população do país estará imunizada contra a doença, acrescentou o funcionário iraniano.



