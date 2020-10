Endesa adere ao BCSD portugal e reforça o seu compromisso com a sustentabilidade





O BCSD Portugal (Business Council for Sustainable Development) integra a rede mundial do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a maior organização internacional a trabalhar a área do desenvolvimento sustentável

A participação da Endesa no BCSD Portugal complementa a estratégia de presença e actividade nos foros relevantes de Sustentabilidade, tanto a nivel nacional como internacional, reforçando o posicionamento da Endesa em RSC (Responsabilidade Social Corporativa)

Lisboa, 22 de Outubro de 2020. A adesão da Endesa no BCSD Portugal implica um reforço da estratégia da companhia em relação à responsabilidade social corporativa em Portugal, aumentando a sua presença em fóruns sobre a temática e apostando claramente no tema da Sustentabilidade.

A participação da Endesa Portugal neste relevante fórum ajudará a identificar iniciativas de sucesso transferindo-as para a sua realidade empresarial, desenvolvendo as suas melhores prácticas e estabelecendo alianças. É uma nova plataforma de diálogo com seus grupos de interesse em Portugal.

Nuno Ribeiro da Silva, director geral da Endesa em Portugal afirma "Na Endesa, a Sustentabilidade faz parte da gestão do nosso negócio, dia a dia. Consideramos a Sustentabilidade como um foco do negócio para gerar valor a longo prazo, mediante a integração dos activos sociais, ambientais e éticos na gestão do negócio. Apostamos num modelo de negócio sustentável, dinámico, eficiente e alinhado com a visão estratégica de ser motor da transformação energética na sociedade".

Compromisso da Endesa com a Sustentabilidade:

A Endesa foi uma das primeiras empresas espanholas que aderiu ao Pacto Mundial das Nações Unidas (Global Compact), em 2002 e incorpora os seus princípios nas Normativas de Integridade Corporativa, Política e Estratégia de Sustentabilidade. Estendeu também este mesmo enfoque a todas a geografias onde está presente.

Em 2019, na ENDESA confirmou a firme contribuição para os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas), em especial: ODS 7 (Energias renováveis e acessíveis), ODS 9 (Indústria, Innovação e Infraestructuras), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e, especialmente, ODS 13 (Ação Climática) onde está dedicado mais do 90% dos investimentos do Plano Estratégico 2020-2022. A ENDESA também contribui de forma indirecta, mediante o desenvolvimento de programas e iniciativas sociais, para a consecução do ODS 4 (Educação de qualidade) e ODS 8 (Trabalho digno e crescimento económico).

A incorporação da Endesa no BCSD Portugal afirma a sua estratégia de presença e actividade nos fóruns relevantes de RSC tanto a nível nacional como internacional, reforçando o posicionamento da companhia no domínio da Sustentabilidade.

Em Espanha, a Endesa é sócio promotor da Forética (organização referente em Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial).

Forética é o representante do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) em Espanha e portanto, Conselho Empresarial Espanhol para o Desenvolvimento Sustentável. Em Europa, Forética é partner nacional do CSR Europe, e faz ainda parte do Conselho Estatal de RSE em Espanha.

Sobre o BCSD Portugal:

É uma associação sem fins lucrativos criada em outubro de 2001 pela iniciativa das empresas Sonae, Cimpor e Soporcel, associadas ao WBCSD - World Business Council for Sustainable Development- em conjunto com mais 33 empresas de primeira linha da economia nacional, com a missão de transpor para o plano nacional os princípios orientadores do WBCSD. João Wengorovius Meneses é actualmente o seu Secretário Geral.

Hoje o BCSD Portugal agrega e representa mais de 100 empresas de referência em Portugal, que se comprometem ativamente com a transição para a sustentabilidade. A associação tem uma ampla representação setorial e integra tanto empresas do índice bolsista PSI20 como outras de menor dimensão. O volume de vendas dos associados representa 10% do PIB nacional, 65 mil milhões de euros em volume de negócios e este grupo de empresas dá emprego a mais de 270 mil colaboradores.

O BCSD Portugal integra a rede mundial do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a maior organização internacional a trabalhar a área do desenvolvimento sustentável, com mais de 200 empresas associadas em diferentes países e 68 organizações independentes nos cinco continentes, que em conjunto representam mais de 20 mil empresas e uma rede internacional de parcerias.

estudiodecomunicacao.pt