Enfermeiro negacionista morre de Covid-19

Por Altamiro Borges



Da trágica série "A vida é irônica e cruel". O site UOL informa que "o enfermeiro Anthony Ferrari Penza, conhecido nas redes sociais por divulgar informações falsas sobre a Covid-19, morreu ontem [18/04] no Hospital São José, em Duque de Caxias (RJ), em decorrência de complicações da doença".



Segundo a Secretaria de Comunicação Social do município, localizado na Baixada Fluminense, ele chegou ao hospital em 15 abril, transferido de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio, na região dos Lagos. Já tinha 75% do pulmão comprometido. Um dia após a sua chegada, ele foi intubado, mas não resistiu e faleceu.



Conforme lembra o site, "nos últimos meses, Penza publicou vídeos afirmando que não iria tomar vacina devido à pressa com que ela era produzida e defendia ainda o uso de ivermectina no combate à doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já descartou o uso desse medicamento no tratamento contra a Covid-19".



Processo ético no Conselho de Enfermagem



Nas redes sociais, o enfermeiro também acusou levianamente governadores e prefeitos de esconderem leitos de hospitais para a população. Entre outras postagens sintonizadas com as milícias bolsonaristas, "Penza criticou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), desafeto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)".



O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) chegou inclusive a abrir um processo ético contra o negacionista para solicitar a cassação do seu registro profissional. A denúncia foi encaminhada para o Conselho Federal de Enfermagem e ainda não havia sido julgada.



O site UOL lembra ainda que "Anthony Ferrari Penza, nascido no Rio de Janeiro, tinha 45 anos e foi candidato a vereador no município de Cabo Frio em 2020. Recebeu 164 votos e não se elegeu". O enfermeiro se junta aos quase 400 mil mortos pela Covid no Brasil desgovernado pelo genocida Jair Bolsonaro.

https://altamiroborges.blogspot.com/2021/04/enfermeiro-negacionista-morre-de-covid.html#more