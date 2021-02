O que Biden pode fazer para corrigir os erros da política de separação familiar draconiana de Trump?

Dia 18 de fevereiro, publicamos o texto "Meu aviso ao Presidente Biden: proteja os Estados Unidos de uma China em ascensão". O autor deste texto, Carlos Gimenez, é um cubano americano naturalizado, deputado do Partido Republicano na Flórida. E, notadamente, o texto é um escárnio, mas precisa ser lido nas entrelinhas. Desde o título, Gimenez reconhece a ascensão da China e a queda dos Estados Unidos. E não é um democrata fazendo a crítica, mas um trumpista, algo que os bolsonaristas não fazem aqui no Brasil.



Hoje, 19 de fevereiro, publicamos o texto abaixo originalmente publicado no Mother Jones, que demonstra quem é Trump e quem é Biden.



Boa leitura,

Redação Carta Maior



O que Biden pode fazer para corrigir os erros da política de separação familiar draconiana de Trump?



''O que fizemos com essas famílias foi desumano. Precisamos fazer tudo o que pudermos para torná-los inteiros''



Por Fernanda Echavarri



Em seu primeiro dia no cargo, o presidente Joe Biden assinou quatro ordens executivas desfazendo várias das políticas de imigração mais draconianas do governo Trump, incluindo o fim da notória proibição de viagens. Mas os especialistas em imigração já estão olhando para as ordens executivas da próxima semana, quando Biden deve enfrentar talvez a política mais hedionda dos últimos quatro anos: a separação da família.



A chamada "política de tolerância zero" de Trump, implementada pela primeira vez em 2017 como um programa piloto antes de seu lançamento oficial em 2018, fez com que pais migrantes fossem separados de seus filhos após serem detidos na fronteira EUA-México. Estima-se que 5.500 famílias foram separadas sob esta política, na qual os pais foram enviados a centros de detenção, processados por entrada ilegal e deportados, enquanto seus filhos foram arrancados de seus braços - às vezes literalmente - e tratados como menores desacompanhados sob custódia dos Estados Unidos governo. Tudo isso veio sob a direção do então procurador-geral Jeff Sessions, que ajudou a desenvolver a tolerância zero como parte do plano mais amplo da Casa Branca para impedir que migrantes e requerentes de asilo sequer considerem vir para os Estados Unidos.



Muitos no mundo dos direitos dos imigrantes, incluindo organizações sem fins lucrativos que trabalham com crianças , têm grandes expectativas de que a Casa Branca de Biden não apenas acabe com os remanescentes remanescentes da separação familiar, mas também trabalhe em um processo de reunificação para aqueles que já sofreram nas mãos dos administração anterior. A American Civil Liberties Union tem trabalhado para impedir a separação familiar desde o início, processando o governo dos EUA e vencendo em 2018 para pôr um fim à política. Até hoje, porém, os advogados não conseguem encontrar os pais de mais de 600 crianças que permanecem separadas . A ACLU continuou a lutar contra este caso na justiça, buscando indenização em nome dos milhares de pais e crianças que ficaram traumatizados neste processo.



Falei com Lee Gelernt, advogado líder da ACLU no processo de separação da família, sobre o que a administração Biden poderia fazer para corrigir esse erro e o que esperar nos próximos meses e anos.



Em primeiro lugar, gostaria de perguntar sobre o recente relatório de vigilância , uma investigação muito minuciosa do Departamento de Justiça do Inspetor-Geral, que mostrou o quão negligente a administração foi ao separar crianças e bebês de seus pais. Qual foi sua resposta quando leu o relatório?



O relatório destaca que o DOJ estava totalmente envolvido na separação da família, e isso faz sentido porque algo tão grande não poderia ter sido feito sem o envolvimento de várias agências. A crueldade dessa política realmente transparece neste relatório - em particular, a recusa do Departamento de Justiça em isentar até mesmo bebês e crianças pequenas da prática de separação familiar. O Departamento de Justiça deveria saber que a prática de separação familiar era ilegal, mesmo que eles não estivessem dispostos a impedi-la por motivos morais.



Espera-se que o presidente Biden assine algo sobre a reunificação da família. O que você espera dessa ordem executiva?



Não sei quais serão os detalhes, mas esperamos que ele crie uma força-tarefa. Esperamos que a força-tarefa tome forma imediatamente e comece a implementar políticas imediatamente. Se a força-tarefa não incluir defensores não-governamentais que vêm trabalhando nessas questões há anos, então, pelo menos, eles deveriam estar em comunicação constante com a força-tarefa. E esperamos que a administração Biden forneça quaisquer informações adicionais de contato. Precisamos encontrar as mais de 600 famílias que ainda não foram encontradas.



Quais são suas principais prioridades para o que Biden pode fazer para ajudar a reunificar pais e filhos que foram separados na fronteira?



Esperamos que o governo Biden faça quatro coisas: primeiro, que permita que as famílias que foram separadas se reúnam em segurança nos Estados Unidos. Muitas pessoas presumem que as 600 famílias que ainda não encontramos são a lista completa de famílias separadas - isso não é verdade. Encontramos centenas de famílias que ainda permanecem separadas porque a administração Trump deu a elas apenas duas escolhas brutais: permanecer permanentemente separadas ou trazer seus filhos de volta ao perigo do qual fugiram. Esperamos que o governo Biden permita imediatamente que essas famílias se reúnam e o façam com segurança nos Estados Unidos. Em segundo lugar, precisamos que o governo Biden pare a deportação de famílias anteriormente separadas e forneça-lhes um caminho para o status legal permanente. Terceiro, Precisamos que a administração Biden crie um fundo para vítimas para prover as necessidades básicas das famílias, incluindo, o que é importante, cuidados médicos relacionados a traumas. E, finalmente, precisamos que o governo Biden tome medidas para garantir que as separações familiares nunca ocorram no futuro.



O que seria algo que o governo Biden poderia fazer imediatamente?



Ele poderia emitir imediatamente uma ordem para que as famílias que estavam previamente separadas possam retornar aos Estados Unidos através do que é chamado de mecanismo de liberdade condicional. E ele poderia interromper imediatamente o processo de deportação de qualquer pai ou criança que tenha sido previamente separado.



Quais seriam os maiores desafios?



Acho que o que é uma questão de longo prazo é fornecer um mecanismo para as famílias obterem status legal permanente. Mas essa é uma daquelas questões que não acreditamos que devam representar problemas jurídicos ou políticos reais para o governo Biden. Uma coisa que vimos a partir da prática de separação familiar é a repulsa por parte das pessoas de ambos os lados em todo o espectro ideológico. Esta é uma daquelas questões que ressoou com as pessoas, independentemente de sua filiação política e independentemente do que elas pensam sobre a macro política de imigração em geral. O que as pessoas disseram em todo o espectro ideológico é: "Nos Estados Unidos, não tiramos crianças pequenas, incluindo bebês, de seus pais". Não há justificativa para isso, ponto final.



O que nós, como país, devemos a essas centenas e centenas de famílias que foram separadas e que, sem dúvida, sofreram tremendamente - e continuarão a sofrer consequências de longo prazo com a separação?



Como país, os Estados Unidos precisam eliminar a mancha dessa prática bárbara e seguir em frente. Abusamos deliberadamente deles e de seus filhos. O que fizemos com essas famílias foi desumano, e os médicos chamam isso de abuso infantil. Portanto, visto que abusamos dessas famílias e crianças de uma forma tão bárbara, precisamos fazer tudo o que pudermos para torná-los inteiros. Isso inclui não apenas fornecer-lhes segurança nos Estados Unidos, mas uma verdadeira ajuda para recompor suas vidas na medida do possível.



*Publicado originalmente em 'Mother Jones'

