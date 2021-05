Caja Rural del Sur assina protocolo de colaboração com AlgFUTURO

Faro, 18 de maio de 2021 - O início de uma nova parceria luso-espanhola arrancou hoje com a assinatura em Faro de um protocolo de colaboração entre a Caja Rural del Sur, líder no sector da banca cooperativa na Andaluzia e a AlgFUTURO - União Empresarial do Algarve, uma associação já com tradição nas relações Algarve Andaluzia.

Da parte da Caja Rural del Sur, o protocolo é assinado pelo presidente, José Luis García-Palacios e pelo diretor geral, Guillermo Téllez e pela AlgFUTURO, pelo presidente José Vitorino.

Este acordo de colaboração financeira tem como objetivo apoiar os sócios da União Empresarial do Algarve, potenciando o desenvolvimento das suas atividades produtivas de forma a criar riqueza e emprego na região algarvia, em particular nesta fase de arranque pós pandemia.

A Caja Rural del Sur, com este protocolo, facilita os seus serviços, produtos e recursos financeiros, em condições vantajosas, aos membros da AlgFUTURO, de modo a favorecer e melhorar o desenvolvimento das suas atividades.

À disposição dos beneficiários do Protocolo estão produtos de financiamento com condições bonificadas.

Ambas as partes valorizam o apoio aos projetos de investimento na região do Algarve, sobretudo nestes momentos difíceis de contexto pandémico. Para fazer face a esta situação, o convénio pretende estabelecer uma grande colaboração financeira com todas as empresas associadas da AlgFUTURO, qualquer que seja a sua atividade.

Este protocolo é o primeiro acordo de colaboração assinado pela Caja Rural del Sur com entidades portuguesas. É firmado ao abrigo do compromisso desta instituição cooperativa, em fase de instalação no Algarve, com as políticas de responsabilidade social nas áreas geográficas onde opera.

Esta cooperação prevê-se profícua, sendo à partida uma opção estratégica feita pela Caja Rural Del Sur, tendo em conta a forte implantação da AlgFUTURO, as boas relações que os seus dirigentes mantêm com as principais entidades andaluzas e o trabalho inovador que vem realizando, que é reconhecido por entidades nacionais e internacionais. Ambas as partes estão certas de que esta cooperação constituirá um marco histórico no relacionamento destes dois espaços geográficos e que muito ainda há a fazer, nomeadamente para atenuar os efeitos da periferia. "O nosso principal interesse é sermos úteis a Portugal, e não o contrário", refere José Luis García-Palacios, presidente da Caja Rural del Sur, no momento da assinatura do protocolo.

Considerando que a AlgFUTURO tem no seu seio todos os setores da atividade económica, tem preocupações de caráter social e desenvolve permanentemente múltiplas iniciativas em benefício da região, os seus sócios apostam forte nesta parceria que favorece as duas partes. Constitui para a AlgFuturo, nas palavras do seu presidente, José Vitorino, "uma oportunidade de aprofundar e consolidar as relações intensas entre as nossas regiões, que tive a honra de iniciar enquanto governador civil, e que são a melhor forma de combater a periferia geográfica dos nossos territórios face ao centro da Europa".

Sobre a Caja Rural del Sur

A Caja Rural del Sur é uma entidade cooperativa de crédito líder na Andaluzia, com presença nas províncias espanholas de Sevilha, Huelva, Cádiz, Málaga, Córdoba e Almería, estando agora também presente no Algarve. Conta com uma equipa de mais de 1.000 colaboradores especializados integrados numa rede de 316 agências. Pertence ao Grupo Caja Rural - Banco Cooperativo, um dos principais grupos financeiros a operar em Espanha, que integra 29 cooperativas financeiras de crédito. A robustez e solvência da Caja Rural del Sur é comprovada pela classificação creditícia a longo prazo de BBB+ atribuída pela agência de rating Fitch, posicionando-a entre as melhores entidades do sistema financeiro espanhol.

Legenda da foto: José Vitorino e José Luis García-Palacios assinam protocolo de colaboração