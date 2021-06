O chefe da República Centro-Africana, Faustin-Arrange Touadera, criticou a reportagem da CNN e do The Sentry sobre a situação no RCA. Ele acredita que desta forma a mídia ocidental espera prejudicar o desenvolvimento das relações entre Moscou e Bangui.

O Presidente fez uma declaração oficial na qual refutou os argumentos apresentados na publicação.

"O motivo de outra tentativa de atingir o povo da República Centro-Africana é a retomada da cooperação bilateral entre Moscou e Bangui", disse Touadera.

Ele observou que tal calúnia dirigida às autoridades oficiais é inaceitável. O líder do estado africano chamou a reportagem da CNN e do The Sentry de falsa.

Touadera disse que o material divulgado pela mídia estrangeira é baseado apenas em rumores coletados nas redes sociais. Ele também ressaltou que os autores da publicação nunca haviam visitado o CAR. Isso indica que o artigo foi fabricado para fins políticos.

Já os instrutores russos, que os meios de comunicação associam ao PMC Wagner, trabalham na república em acordo com o Conselho de Segurança da ONU, recordou o dirigente centro-africano. Os russos chegaram a Bangui em uma missão consultiva e estão treinando forças de segurança locais.

Pravda.Ru