Damasco, 16 de jan (Prensa Latina) O Exército Árabe Sírio intensificou seu bombardeio de posições e sedes de organizações terroristas no centro e noroeste desta nação árabe, de acordo com reportagens da mídia e redes sociais.

Aviões de combate sírios e russos atacaram esconderijos e túneis utilizados pela organização terrorista estatal islâmica (Daesh) nas áreas desérticas que se estendem nos limites administrativos entre as províncias de Raqa, Homs, Hama e Deir Ezzor, informou militares ao portal sírio resistem à agressão.



Confirmaram que as emboscadas montadas pelo exército causaram numerosas baixas e pesadas perdas materiais aos terroristas nas áreas de Kabayeb, Atherya, Shakouziya e Khanaser.



Na província do norte de Idlib, os militares sírios bombardearam com posições de artilharia pesada os terroristas da chamada Junta para a Libertação do Levante, antiga Frente Al Nusra, que lidera vários grupos jihadistas.



Muitos terroristas turcos e uigures, mercenários de origem chinesa, foram eliminados nos bombardeios ao redor da cidade de Ankawi, disseram as fontes.



Os militares sírios libertaram a maior parte do território nacional do terrorismo e atualmente estão agindo contra restos em áreas do deserto e do Idlib, onde os radicais, como denunciado pelo governo de Damasco, são apoiados pelos Estados Unidos e pela Turquia.



