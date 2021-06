Marca publicou farsa sobre queda nas ações da Coca-Cola por causa de Ronaldo

A edição espanhola Marca publicou informações falsas sobre o impacto do gesto do atacante da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo no valor das ações da Coca-Cola. O jogador de futebol em entrevista coletiva antes da partida contra a Hungria tirou as garrafas de refrigerante e disse que é preciso beber água.

A Marca divulgou material afirmando que, após o ato do jogador de futebol, as ações da empresa nas bolsas de valores europeias caíram de US $ 56,1 para US $ 55,2 cada. Supostamente, essa queda custou à empresa US $ 4 bilhões.

Porque é falso

A notícia foi reproduzida pela mídia russa e europeia, mas acabou sendo falsa. O fato é que para o dia 14 de junho estava prevista a queda das ações da Coca-Cola. A empresa pagou dividendos naquele dia. Os titulares receberam $ 0,42 cada.

Sport.ru observa que a notícia sobre Ronaldo não afetou de forma alguma o valor das ações. Na manhã de 14 de junho, era $ 55,9, e às 16h30, horário de Moscou, era $ 55,36, ou seja, caiu pelo custo do dividendo. Além disso, a notícia sobre Ronaldo e as garrafas saiu ainda mais tarde, mas o mercado não reagiu de forma alguma - no dia 15 de junho a ação custava R $ 55,46.

