Colômbia: Um governo mais perigoso que a pandemia

Na Colômbia as pessoas perderam o medo

Havana (Prensa Latina) A greve continua nesta sexta (14) na Colômbia e uma de suas conquistas mais importantes é que as pessoas perderam o medo da repressão policial, disse hoje o defensor dos direitos humanos Alfonso Castillo.

Em entrevista à Prensa Latina, via Internet, Castillo comentou que o povo colombiano já completou 15 dias de mobilizações, indignação e resistência nas ruas.

'É uma explosão de rejeição às políticas neoliberais e criminosas impostas pelo governo mafioso de Iván Duque', destacou.

A sua administração pretende transferir a crise económica gerada nos últimos anos pelas elites governantes e agravada no contexto da pandemia Covid-19, o que significa mais sacrifícios para os trabalhadores que assistem cada vez mais ao aumento do desemprego e da precariedade das políticas sociais, afirmou. .

Castillo, que também é porta-voz nacional do Movimento das Vítimas de Crimes do Estado (Movice), destacou que nestes dias de mobilizações massivas, os jovens desempenham um papel protagonista.

'Os jovens não se intimidam com o terror, a violência e a morte impostos pelas forças policiais do país, que mostram que a política do inimigo interno e a criminalização do protesto -que é um direito constitucional- continuam na linha de frente do sua atitude militarista e inimiga da paz ', explicou.

Ele alertou que, conforme as declarações vão, diferentes organizações internacionais de direitos humanos e o sistema das Nações Unidas têm evidências de abuso de autoridade, de excessos no controle de protestos.

Também fizeram apelos ao fim do uso de armas letais, proibidas pela própria Constituição e pela regulamentação da Colômbia para conter a persistência das manifestações, explicou o porta-voz do Movice.

Até o momento, mais de 40 pessoas foram mortas, a maioria delas jovens, por um aparato criminoso, o Esquadrão Móvel Anti-Motim, conhecido por todos como Esmad, denunciou ele

Para Castillo, a principal conquista dessas mobilizações 'é a derrubada do projeto de reforma tributária e a renúncia do ministro da Fazenda Alberto Carrasquilla, uma das peças mais importantes do partido Centro Democrático no poder'.

'Mas talvez a conquista mais consistente seja superar o medo de enfrentar a força pública', disse o defensor dos direitos humanos.

Ele frisou que hoje as mobilizações persistem em muitas cidades do país e são milhares e milhares de pessoas nas ruas exigindo a retirada dos projetos que reformam também a saúde, a previdência e a proposta de reforma trabalhista que está pendente do governo de Iván Duque.

https://patrialatina.com.br/colombia-um-governo-mais-perigoso-que-a-pandemia/