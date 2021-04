Minta & The Brook Trout editam “Demolition Derby” esta Sexta-Feira



“Demolition Derby” chega já no próximo dia 16 de Abril às plataformas digitais. Para além do formato digital, o álbum poderá ser ouvido em CD, LP e Cassete – todos disponíveis em pré-venda no Bandcamp da banda.



“Demolition Derby” é talvez uma escolha estranha para nome de disco, visto não existirem eventos desse género em Portugal, nem perto, tanto quanto sei. Mas para além de ter muita dificuldade em resistir a uma boa aliteração, alguma coisa nessas imagens de carros todos destruídos, mas vestidos de gala, a bater noutros no mesmo estado, o perfeito disparate e desperdício de toda aquela celebração, reverberou com uma espécie de crise dos trinta que estava a passar na altura em que escrevi as canções do álbum. Com uma certa tristeza contínua que sinto com a justaposição da emergência climática e a quantidade enlouquecedora de objetos inúteis que são produzidos, vendidos e deitados fora todos os dias apesar dela. E, se calhar acima de tudo, com os corações partidos que não resistem a voltar à corrida, por muito que saibam que a probabilidade de saírem de lá mais espatifados ainda é, inevitavelmente, alta.

Francisca Cortesão



O quarto registo de estúdio da banda fundada por Francisca Cortesão começou a ser trabalhado ainda em 2018 e foi gravado em Dezembro de 2020. A produção é assinada por Francisca Cortesão e Mariana Ricardo – colaboração que se mantém intacta desde o lançamento do álbum homónimo em 2009.



Do alinhamento fazem parte oito temas inéditos, do qual já se conhece “Matador” – o primeiro single lançado no passado mês de Março. Todos as canções têm letra e música de Francisca Cortesão, salvo a segunda faixa, “International Loss Adjusting” cuja música foi escrita também por Mariana Ricardo.





Minta & The Brook Trout são Francisca Cortesão (voz, guitarra eléctrica e acústica), Mariana Ricardo (baixo e voz), Margarida Campelo (piano, piano eléctrico, sintetizador e voz) e Tomás Sousa (bateria e voz). O disco foi gravado e misturado por Nelson Carvalho, assíduo colaborador da banda, e masterizado pelo californiano JJ Golden, responsável pelo som final do homónimo de Little Joy, e de vários dos últimos álbuns de Devendra Banhart, entre muitas outras referências importantes no universo sonoro de Minta & The Brook Trout.



"Demolition Derby" é apresentado pela primeira vez ao vivo no dia 24 de Maio, no Teatro Maria Matos em Lisboa.









AS CANÇÕES

01 Easy 02 International Loss Adjusting 03 The Fake Outdoors 04 Halfway True 05 Neighbourhood 06 Chewing Gum 07 Here Comes Your Baby 08 Matador







DEMOLITION DERBY

CD digipack c/booklet de 12 páginas, incluindo letras e ilustrações extra – 10 €

Cassete cor de rosa, edição limitada de 100 exemplares – 10€

Vinil simples c/monofolha, incluindo letras e uma ilustração de página inteira – 15 € (saída prevista no final de Maio)



Editora: Midendorffi Records

Apoio: Fundação GDA











































