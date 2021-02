Capital de Cuba prioriza isolamento rápido contra Covid-19

Havana, 13 fev (Prensa Latina) As autoridades desta capital priorizam hoje o isolamento rápido e oportuno de contatos de casos positivos à Covid-19, estratégia que o presidente Miguel Díaz-Canel considerou fundamental para reduzir a transmissão do vírus SARS-CoV-2.

Na última reunião do grupo de trabalho nacional, o presidente cubano insistiu na necessidade de isolar rapidamente para conter a alta incidência de infecções em Havana, epicentro da pandemia em Cuba.



'Nos últimos nove dias a tendência foi diminuir, mas os últimos três foram os piores para Havana', disse o chefe de Estado.



Segundo dados oficiais, nos últimos 15 dias a província acumulou 6.031 infecções, o que representa 50 por cento das notificadas nacionalmente no mesmo período.



O governador da capital, Reinaldo García, informou que as capacidades de entrada nos centros de isolamento aumentaram e isso inclui a incorporação de instalações destinadas a viajantes internacionais.



Segundo o dirigente, as últimas medidas aqui aprovadas devem refletir resultados positivos em alguns dias.



Nesse sentido, lembrou que desde janeiro passado, Havana aplica ações para cortar as cadeias de transmissão, como restringir a mobilidade de veículos e pessoas a partir das 21 h, aumentar o controle sanitário nos aeroportos e reduzir os voos internacionais.



As autoridades sanitárias cubanas informaram sobre o diagnóstico nas últimas 24 horas de 823 pessoas com o vírus SARS-CoV-2, causador do Covid-19.



Desses resultados, 480 casos são provenientes de Havana, província que também apresenta ampla disseminação da doença em todos os seus municípios.



Segundo especialistas, o imediatismo no atendimento aos pacientes de alto risco diante da Covid-19 é a principal característica do protocolo de ação contra a doença em Cuba, daí a importância de isolar suspeitos e pacientes.



Por sua vez, a Diretora de Pesquisa Clínica do Centro Cubano de Imunologia Molecular, Tania Crombet, destacou que antecipar ao máximo as diferentes fases de um paciente com Covid-19 é o objetivo fundamental dos médicos da ilha.



