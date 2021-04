Associação italiana apresentará o relatório Animais na cidade

Roma, 13 abr (Prensa Latina) A associação ambiental italiana Legambiente apresentará hoje o IX relatório nacional Animais na Cidade ao vivo das páginas sociais Legambiente onlus, Lanuovaecologia.it e LegambienteAnimalHelp.

O relatório, como todos os anos, coincidirá com a entrega do prêmio Animal Friendly Cities 2020, que também é conferido a fazendas de saúde com resultados relevantes em serviços de manejo de animais domésticos e outros animais em áreas urbanas.



Animais na cidade, desde as políticas contra cães de rua até os serviços oferecidos para uma melhor convivência com nossos amigos de quatro patas, destaca uma nota promocional do relatório Legambiente.



Acrescenta que é um estudo avaliativo dos serviços que as administrações municipais e as empresas de saúde locais afirmam oferecer aos cidadãos que têm animais de estimação e, em geral, para uma melhor convivência na cidade com proprietários e animais selvagens.



O estudo, valorizado pela Legambiente como um trabalho complexo que cruza inúmeros parâmetros e indicadores, visa destacar como os órgãos responsáveis pela regulamentação, gestão e controle se adaptaram à mudança cultural que nos últimos 20 anos quadruplicou o número de cães e gatos nos lares italianos.



O painel de especialistas será coordenado por Antonino Morabito, chefe nacional de fauna e bem-estar animal da Legambiente e incluirá Marco Melosi, presidente da Associação Nacional de Veterinários Italianos e Dino Muto, presidente do corpo nacional de amantes de cães.



Giorgio Zampetti, diretor-geral da Legambiente, Rossella Muroni, vice-presidente da Comissão Ambiental da Câmara dos Deputados, Roberto Speranza, Ministro da Saúde, assim como um grande número de outros palestrantes que apresentarão experiências de sucesso e melhores práticas sobre o assunto.



