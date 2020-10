EUA tem menor expectativa de vida entre os países ricos

De acordo com a ONU "Relatório de Desenvolvimento Humano 2019", que é a mais recente informação global disponível (publicada em 9 de Dezembro de 2019), os Estados Unidos é a única do país que classifica no top 15 de "Desenvolvimento Humano", no qual a expectativa de vida no nascimento está agora abaixo de 80,0 anos. Em "Desenvolvimento Humano", os EUA estão em 15º lugar entre 189 países classificados, mas estão em 38º no fator crucial de expectativa de vida. (Ver página 300, aqui, para as classificações completas.) A expectativa de vida da América é encontrada em mais de 1 ano a menos do que os 80,8 anos do país que está classificado em 14º em "Desenvolvimento Humano", que é a Dinamarca. Isso é 80,8 anos como a idade média de morte. O número da América é 78,9 anos - quase dois anos inteiros a menos que o da Dinamarca, que é o segundo país com melhor classificação. Por outro lado, o Japão, que ocupa a 19ª posição no ranking geral de "Desenvolvimento Humano" (e portanto nem está entre os 15 primeiros), tem a maior expectativa de vida do mundo: 84,5 anos. Isso é 5,6 anos a mais no Japão do que na América. O que pode explicar uma discrepância tão grande?

Alguns especialistas atribuem esse número extraordinariamente alto de expectativa de vida japonesa ao alto consumo de soja fermentada, natto , um alimento básico exclusivamente japonês, que contém as potências mais altas de um grande número de nutrientes protetores contra doenças cardíacas e câncer, e também contra a osteoporose, do que qualquer outro alimento único conhecido - componentes incluindo nattoquinase e vitamina MK-7 - ou "K2 (Menaquinona-7)" - além de conter outros nutrientes promissores, mas menos explorados, como a pirazina. A literatura de pesquisa sobre nattokinase, em particular, tornou-se especialmente extensa, e descobriu-se que a nattokinase é pelo menos tão eficaz contra os precursores de doenças cardíacas e derrames quanto os medicamentos com estatinas (os medicamentos que são o tratamento médico padrão para reduzir os riscos de uma pessoa de ataque cardíaco ou derrame), embora muito menos caros e totalmente não tóxicos. (Todas as drogas têm toxicidade - são venenosas - mas a nattoquinase é, em vez disso, um componente alimentar natural, que foi amplamente testado quanto à toxicidade, e nenhuma toxicidade da nattoquinase foi ainda encontrada.) A nattoquinase é tão poderosa que seus efeitos benéficos são mensuráveis ​​mesmo em a primeira dose. Mais pesquisas estão sendo feitas constantemente, mas natto é a explicação mais provável, até agora, da longevidade extraordinariamente alta do Japão, reduzindo doenças cardíacas, derrames, câncer e fraturas ósseas (e talvez outras doenças).

Em contraste, a dieta americana é considerada uma das principais razões pelas quais os Estados Unidos têm talvez a menor expectativa de vida entre as nações industrializadas e ricas. No entanto, o caótico sistema de saúde da América é certamente outra razão importante para a curta vida dos Estados Unidos entre os países industrializados. Por exemplo, a América é a única nação industrializada em que menos de 100% dos cidadãos têm seguro saúde, e a porcentagem da América é ainda inferior a 90%; então, a América realmente se destaca, como uma exceção, contra todos os outros países, todos com seguro saúde universal. Na verdade, dois terços das falências pessoais na América são por causa de custos médicos, e essa situação não existe em nenhum outro país industrializado, porque a assistência à saúde em todos os demais é um direito, e não um privilégio que só está disponível para quem tem condições de pagar por ele. Na América, esse problema não ocorre apenas entre os 15% ou mais dos indivíduos que não têm seguro saúde; está também entre os segurados, pelos cuidados necessários que não são cobertos por apólices de seguro, todas diferentes umas das outras. A saúde é talvez a maior incerteza na América. As seguradoras maximizam os lucros cobrando mais dinheiro pela menor cobertura, e apenas alguns pacientes realmente leram e compreenderam (muito menos, em comparação) as letras miúdas de seus contratos de seguro (cada um dos quais tem diferentes redações e coberturas).O pressuposto subjacente é que todos são inteiramente responsáveis ​​por si mesmos. O governo não tem responsabilidade. Nesse sentido, não existe "sociedade": o socialismo é desprezado, mesmo que seja do tipo democrático - o socialismo em si é desprezado. Esse tipo extremo de "individualismo" é o jeito americano. É um contraste não só com o Japão, mas com todos os outros países industrializados. E esse contraste reduz as expectativas de vida dos americanos, em comparação com outros países industrializados.

Portanto, essas são duas possíveis explicações principais para as expectativas de vida relativamente baixas da América.

Embora o relatório da ONU oculte as classificações de expectativa de vida e apresente apenas os números de expectativa de vida, a Wikipedia em sua "Lista de países por expectativa de vida" mostra as nações diretamente por sua ordem de classificação nesse fator, de expectativa de vida. O Japão é classificado em 2º lugar, porque - uma vez que os inimigos da China (especialmente o governo dos Estados Unidos) tratam a China como um inimigo - eles querem se separar e tirar dela quaisquer pedaços que puderem, peças que incluiriam especialmente as da China A cidade mais rica, Hong Kong, e, portanto, eles preferem que Hong Kong conte aqui como um país inteiro próprio, em vez de uma cidade dentro da China - o que é. A Grã-Bretanha conquistou Hong Kong em 1842 para vender ópio lá, então a China foi forçada a arrendá-lo para a Grã-Bretanha por 99 anos, com término previsto para 1º de julho de 1997, para que a Grã-Bretanha pudesse temporariamente continuar seu negócio extremamente lucrativo de marketing de ópio, que estava centralizado em Hong Kong. Os imperialistas então fingiram que o retorno do controle total em 1997, de volta à China, foi um ato de generosidade britânica. "Aqui, eu devolvo o que roubei de você - não sou generoso!" Esse é o mito, e continua, embora de uma forma diferente, até hoje. As listas negras da Wikipedia editadas e escritas pela CIA (bloqueia os links para) sites que não são aprovados pela CIA; portanto, seria de se esperar que a Wikipedia tratasse Hong Kong como se fosse uma nação, em vez de uma cidade da China. Enquanto a expectativa de vida de Hong Kong no relatório de 2019 (com base nos dados de 2018) era de 84,7 anos, a do Japão era de 84,5 anos, e a vantagem de dois décimos de um por cento para a cidade mais rica da China é a razão pela qual o Japão foi listado como # 2: é útil como RP, para ajudar a separar Hong Kong da China, novamente.

Aqui estão os 38 primeiros em expectativa de vida, nesta classificação controlada pelos EUA-Reino Unido:

Ler no original:

https://dinamicaglobal.wordpress.com/2020/10/11/por-que-os-eua-tem-a-menor-expectativa-de-vida-de-todas-as-nacoes-ricas/