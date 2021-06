Começa GPP de Amur

A primeira fase da unidade de processamento de gás de Amur (GPP, sigla em inglês) foi lançada ontem pelo Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. O evento for marcado por uma chamada de videoconferência.

O GPP está a ser construído pelo Gazprom, perto de Svobodny no estremo oriente da Federação Russa. No dia 9 de Junho, começou a fluir o gás natural. Presidente Putin disse que "Eu os parabenizo mais uma vez por este evento. Este é um projeto de capital intensivo e de conhecimento. O custo de todo o projeto é de mais de 1 trilhão de rublos (US $ 13,8 bilhões). Tenho certeza de que a última etapa será comissionada em 2024 -2025, conforme planejado".

É um dos maiores projetos de investimento na região do estremo oriente russo, envolvendo estradas, infraestrutura, ferroviárias, equipamento social e um bairro residencial.

O GPP Amur é um dos maiores projetos de infraestrutura da Gazprom no Extremo Oriente da Rússia. Será o empreendimento âncora do pólo avançado de processamento de gás daquela região.

A planta processará gás natural multicomponente dos centros de produção de gás de Yakutia e Irkutsk. A capacidade projetada da instalação será de 42 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. A planta compreenderá a maior instalação de produção de hélio do mundo - até 60 milhões de metros cúbicos por ano.

Pravda.Ru

