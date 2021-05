Vitória russa na 2ª Guerra Mundial supera o teste do tempo

9/5/2010, Finian Cunningham, Information Clearing House e Sputnik



O povo russo tem todo o direito de proclamar, com orgulho, sua vitória sobre a Alemanha nazista e o fascismo na Europa. Todos os anos as celebrações do Dia da Vitória são muito vibrantes. E por boas razões.



Essa semana marca o 76º aniversário da derrota dos nazistas, dia 9/5/1945. Houve desfiles da vitória em toda a Rússia, dos quais a mais esplêndida manifestação de honra nacional aconteceu na Praça Vermelha, em Moscou.



Muito eloquente é o modo como as comemorações nos EUA e na Grã-Bretanha foram-se tornando relativamente discretas ao longo do tempo. Ano a ano parece que o 'ocidente' dá menos importância ao aniversário. Por quê? No noticiário 'ocidental' até que aparecem artigos sobre a história do Dia da Vitória e sobre por que há cerimônias para fazer lembrar a ocasião.



O contraste com as cerimônias vibrantes e dedicadas que se veem na Rússia explica-se por um fato claro: o povo russo e o Exército Vermelho Soviético foram os principais vitoriosos sobre o regime nazista. É crucial reiterar e jamais perder de vista a verdade histórica, porque a mídia e os políticos 'ocidentais' sempre tentarão nos convencer de que a versão da propaganda norte-americana seria verdadeira.



Aliados da União Soviética na 2ª Guerra Mundial [que os russos chamam de "Grande Guerra Patriótica"], EUA e Grã-Bretanha contribuíram para a derrota da Alemanha Nazista; tiveram participação na luta que derrotou a Alemanha nazista, mas foi participação acessória. Dito de outro modo: essencialmente, o 3º Reich não teria sido derrotado, não fosse o Exército Vermelho a martelar o front oriental, abrindo caminho até o bunker de Hitler em Berlin. Os aliados ocidentais foram acessórios, na vitória.



A bandeira que tremulou no alto da Chancelaria do Reich exibia a foice e o martelo soviéticos, não estrelas e listras, nem foi a bandeira britânica.



Numa linha: o povo soviético libertou a Europa da tirania nazista e do fascismo. O povo soviético pôs fim aos infernais campos de morticínio.*******

Foto: By Westpress Kaliningrad archive, image # / CC-BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78831433