"Amália e os média - um ensaio" prolongada até 9 de janeiro

Lisboa, 9 de dezembro de 2020 - A exposição "Amália e os média - um ensaio" vai ser prolongada até ao dia 9 de janeiro de 2021. Patente na nova galeria de exposições da Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, está aberta desde 18 de setembro passado e tinha como data de encerramento 7 de dezembro.

A mostra é uma parceria da Fundação Amália Rodrigues, Fundação Portuguesa das Comunicações e Valentim de Carvalho e assume-se como um ensaio de exposição que pretende narrar a importância dos média no percurso artístico de Amália.

Os visitantes poderão testemunhar a evolução dos meios de gravação da voz de Amália Rodrigues e conhecer a tecnologia que permitiu difundir pelo mundo inteiro uma intérprete de excepção.

Desenvolvida em diversos "atos", este work in progress expositivo inicia com uma assemblage de recortes de jornais, no sentido de mostrar ao público a dimensão de Amália na imprensa (nacional e internacional); segue com os equipamentos utilizados nas gravações de estúdio por Amália, aparelhos audiovisuais, fotografias, edições discográficas (incluindo alguns inéditos) e termina com cartazes de espetáculos de Amália.

"Amália e os média - um ensaio" integra a programação do centenário do nascimento de Amália Rodrigues e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República.

Estão asseguradas todas as condições de segurança sanitárias e normas emanadas da Direção-Geral de Saúde.

Fundação Portuguesa das Comunicações

Rua do Instituto Industrial, nº 16 - 1200-225 LISBOA

Horário de visita: 2ª a 6ª feira das 10h às 18h; sábado das 14h às 18h (o horário poderá sofrer alterações devido às restrições impostas pelo Governo e pela DGS)