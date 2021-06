Apagão massivo na Internet: O que aconteceu ontem?

Muitos dos maiores sites do mundo sofreram problemas de acesso ontem, incluindo sites dos governos dos EUA e Reino Unido. Tudo aponta para um erro de configuração numa rede de distribuição de conteúdo.

A paralização de grande escala ontem que afectou negativamente muitos dos maiores sites, incluindo sites dos governos dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, lançou pânico na Internet. Mensagens como "Erro 503 Serviço Indisponível" ou "Falha na conexão" deixaram incrédulos os internautas de sites como o BBC, Le Monde, New York Times, Financial Times, a plataforma Reddit e outros.

Parece que a causa foi uma Rede de Distribuição de Conteúdo, baseado em Silicon Valley, chamado Fastly, que admitiu que um erro na configuração de um sistema foi o responsável pelo apagão.

Empresas, jornais e sites de governos dependem de bancos de servidores para melhorar o desempenho da Internet. As Redes de Distribuição de Conteúdo armazenam dados em cache ou servidores perto do utilizador para providenciar um acesso mais rápido, removendo engarrafamentos, especialmente importante hoje em dia com o crescente uso de serviços Streaming.

Quando Fastly, uma plataforma de nuvem, falhou, os utilizadores deixaram de poder acessar os serviços que dependiam deste sistema.

A empresa afirmou ontem que tudo estava resolvido.

