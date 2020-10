Guarda 2027 organiza Diploma Europeu em Administração de Projetos Culturais pela primeira vez em Portugal

Guarda, 5 de outubro de 2020 - A cidade da Guarda acolhe o Diploma Europeu em Administração de Projetos Culturais, entre os dias 7 a 14 de outubro, no âmbito da Candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Este curso consiste numa experiência de desenvolvimento e aprendizagem resultantes do acolhimento cultural diversificado e de trocas inter-regionais, proporcionando condições para uma construção cultural mais forte na Europa e exterior.

A realização do Diploma Europeu em Administração de Projetos Culturais acontecerá, pela primeira vez, em Portugal, e representa uma excelente oportunidade de afirmação e projeção culturais da região. Dos oito participantes, destaca-se Tiago Pereira, natural da Guarda e membro da Equipa de Programadores da Guarda2027 nas áreas de Inovação Comunitária e Expressões Populares.

A formação de nível europeu organizada e gerida, desde 1989, pela Associação Marcel Hicter, está vocacionada para envolver os participantes do Diploma Europeu no projeto "Bourse/Prime", pelo convite que será dirigido a cada um deles para apresentar à CGCEC projetos artísticos e comunitários decorrentes da sua vivência com a realidade cultural da região.

Ainda no âmbito do Diploma Europeu, decorre uma conferência sobre "Capitais Europeias da Cultura - Passado e Futuro", a 9 de outubro, abrindo-se um debate púbico de reflexão sobre os contributos e desafios das Capitais Europeias da Cultura no passado e no futuro. De entre os vários intervenientes, destaca-se a participação da Diretora Regional do Centro, Susana Menezes, e de um dos membros do Painel de Seleção e Monitorização das Capitais Europeias da Cultura, Cristina Farinha. A sessão, aberta ao público mediante inscrição, realiza-se às 18h00 no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda.

Foto: Por Cláudio Franco from Torres Vedras, Portugal - DSC04196.JPG, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11895794

Luis Neves