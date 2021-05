Deputados aprovam projeto no Brasil para revogar lei da ditadura

Brasília, 5 mai (Prensa Latina) A Câmara dos Deputados brasileira aprovou um projeto de lei para revogar a Lei de Segurança Nacional (LSN) e definir crimes contra a democracia no Código Penal, fontes legislativas confirmadas hoje.

Para os partidos de oposição, a LSN concebe transgressões à Constituição da República de 1988, portanto, não poderia ser reconhecido em vários de seus pontos como estatutário.



Advertiram que o uso recente desta legislação deixou claro seu espírito autoritário, derivado de sua própria criação durante a ditadura militar (1964-1985).



Isto, disseram eles, 'não estava de acordo com a liberdade de expressão e opinião garantida no atual paradigma constitucional brasileiro'.



Após a revogação pelos deputados, a aprovação do Senado é agora necessária.



O novo conteúdo normaliza 10 novos crimes, que são ataques à soberania, integridade nacional, espionagem, abolição violenta do Estado de direito democrático e golpe de Estado.



Da mesma forma, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa, violência política, sabotagem e ataque ao direito de manifestação.



Todos eles contemplam penas de prisão que variam de um ano a 12, dependendo da infração.



A este respeito, o orador da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse no Twitter que 'a revisão (das leis) é importante para a defesa das instituições, bem como para a proteção das liberdades e garantias fundamentais'.



Segundo a relatora do projeto de lei, Margarete Coelho, a nova lei em defesa da democracia é necessária para pôr um fim de uma vez por todas à LSN e ao que ela chama de 'doutrina de segurança nacional'.



Isto, acrescentou, foi concebido 'em um período de Guerra Fria que via os nacionais como inimigos da pátria, submetia os civis à jurisdição militar' e, portanto, não teria nenhuma relação com a Constituição de 1988.



Promulgada em 1983 pelo último presidente do regime militar, João Figueiredo, a LSN não só ainda é válida, como se tornou recentemente a base para alegados julgamentos.



