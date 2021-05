A propagação da Covid-19 na África continua em níveis baixos

Nairóbi, 4 mai (Prensa Latina) Longe do aumento de infecções e mortes por Covid-19 em outros continentes, a África mantém hoje uma baixa progressão de ambos os índices, diz o relatório do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CPCE).

Em termos dos infectados, o CPCE registra 7.821 novos casos e um total cumulativo de 4.582.649 como números definitivos até o encerramento das últimas 24 horas.



Números ainda mais encorajadores aparecem na seção sobre mortes: 298 na segunda-feira e um total de 122.556 desde o início da pandemia neste continente que, no início, foi considerado a área em que uma catástrofe humana, econômica e política poderia ocorrer.



No entanto, e apesar de fatores adversos, como a frágil saúde pública na maioria dos países ao sul do Saara, a superlotação nas áreas urbanas, aliada à falta de higiene ambiental, o continente não é afetado pelos cataclismos na Índia e no Brasil, que junto com a Colômbia apresentam as maiores taxas de mortalidade.



