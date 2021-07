Jogo curto: a China limitou a mineração e deixou os jogadores felizes

Um "presente" inesperado para fãs de jogos de computador em todo o mundo foi dado (de boa ou má vontade) pelas autoridades chinesas. Depois que o processo de mineração de criptomoedas foi proibido em várias regiões do país ao mesmo tempo, uma "cachoeira" de placas de vídeo caiu no mercado secundário e seus preços caíram, relata Segodnya.

As restrições das autoridades chinesas, especifica o RBC, afetaram as províncias de Sichuan, Yunnan, Qinghai e Xinjiang - agora a mineração está proibida. Também em 21 de junho, especialistas do Banco Popular da China (liderado pelo governo) emitiram avisos para outros bancos do país.

"... As atividades de comércio de moeda virtual perturbam a ordem econômica e financeira normal, geram riscos de transferência transfronteiriça ilegal de ativos, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais e criminosas e infringem gravemente os interesses das pessoas.

Os bancos e instituições de pagamento devem cumprir estritamente o "Aviso de prevenção de risco de Bitcoin" e o "Aviso de prevenção de risco de financiamento de emissão de token", bem como outros requisitos regulamentares ", disseram os banqueiros.

Suspiro de alívio: os jogadores estão animados

Lembre-se de que as placas de vídeo (principalmente as configurações mais potentes) são necessárias para o processo de mineração, ou seja, para a obtenção de criptomoedas. Na esteira do entusiasmo mundial pela nova tendência, tanto os fabricantes quanto os networkers não conseguiram acompanhar a demanda: os preços das placas de vídeo começaram a subir drasticamente. Até se teve de introduzir restrições:

a rede japonesa Dospara vendia no princípio "um cartão em uma mão", e os clientes podiam fazer uma compra apenas uma vez por mês;

A loja britânica Scan informou que alguns modelos de placas de vídeo serão descartados um por um.

No contexto de tudo isso, o mercado "secundário" está aproveitando a onda de "vendas".

Os descontos inspiram um otimismo cauteloso: por exemplo, o NVIDIA RTX 3090, que antes custava US $ 3.100, agora sai por US $ 2.300, alguns vendedores negociam com um preço de US $ 1.850.

Pravda.Ru