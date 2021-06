Zimbabué: Protestos por esgotamento de vacinas

Centenas de manifestantes em fúria ao saber que as vacinas contra Covid-19 esgotaram, enquanto Harare espera mais doses da RP China. Rússia e Índia também doaram milhares de doses.

Os planos do governo de vacinar mais que 60 por cento da população de 14 milhões de habitantes de Zimbabué até ao final deste ano estavam prosseguindo bem... 657.000 pessoas receberam a sua primeira dose mas agora as vacinas esgotaram-se, provocando distúrbios entre a população, entre rumores que as vacinas estão a ser vendidas em clínicas particulares.

Até hoje Zimbabué registou 39.031 casos, dos quais 1.599 morreram e 36.661 recuperaram.

Pravda.Ru

