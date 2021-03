Trabalhadores do Brasil exigem medidas urgentes contra a pandemia

Brasília, 4 Mar (Prensa Latina) As centrais sindicais no Brasil vão realizar hoje eventos para exigir a devolução do auxílio emergencial (cerca de US $ 107 por mês), cumprimento da vacinação Covid-19 e medida de proteção ao emprego.

De acordo com o portal de notícias Rede Brasil Atual, a mobilização ocorrerá naquele que é considerado o pior momento da pandemia no país, com número recorde de mortes (1.910) impostas em 24 horas devido ao coronavírus SARS-CoV-2 .



Da mesma forma, a demonstração será feita sob o impacto de notícias sobre o aumento do desemprego e a queda do Produto Interno Bruto.



No caso do estado de São Paulo, as marchas estão previstas para as portas das fábricas.



Além disso, dirigentes sindicais e ativistas farão manifestações em áreas de alta concentração da região centro e nos terminais de ônibus da Lapa (oeste) e Santo Amaro (sul).



Também na capital paulista, bancários e petroleiros têm atividades programadas.



A Federação Única dos Petroleiros participará de evento solidário em um posto de gasolina no Centro da cidade para denunciar a política de preços da estatal Petrobras e seus reflexos negativos para a população.



Bancários e Sem Terra vão organizar um ato simbólico para chamar a atenção para a necessidade de crédito para a agricultura familiar, responsável por 70 por cento do que vai para a mesa do brasileiro e ameaçada com o desmantelamento do Banco do Brasil.



No momento, a questão da ajuda emergencial está em debate no Congresso.



O governo admite a devolução, mas cita quatro parcelas de 250 reais (cerca de US $ 45), enquanto a oposição insiste nos 107 dólares (600 reais), valores dos primeiros meses do ano passado.



Depois, de setembro a dezembro, caiu para 300 reais (US $ 53).



Até esta quarta-feira 7,3 milhões de pessoas foram vacinadas, o que representa 3,47% da população de cerca de 212 milhões de habitantes.



Os governadores iniciaram conversas com laboratórios para a compra unilateral de imunizantes após o Supremo Tribunal Federal autorizar essas operações devido ao atraso na distribuição de antídotos pelo governo.



Junto com Estados Unidos e Índia, o gigante sul-americano aparece entre os países mais afetados pela pandemia no mundo, acumulando até o momento 259.271 mortes e 10.718.630 infecções.



