Festival Centro de Colombia leva seguidores ao universo virtual

Bogotá, 4 fev (Prensa Latina) O Festival Centro 2021 da Colômbia começa hoje sua 12ª edição aqui com a apresentação de grupos locais e estrangeiros.

Até 7 de fevereiro, os amantes da música poderão desfrutar de concertos de bandas nacionais, Chile, México e Argentina, expoentes de uma grande variedade de ritmos e gêneros como reggae, jazz, hip hop, música eletrônica, pop e cumbia, entre outros, de acordo com o site do festival.



Além dos concertos esperados, o evento mantém seu programa acadêmico, que abordará temas relacionados à música e outras expressões da arte a partir de encontros virtuais com pesquisadores e artistas como o compositor espanhol José Manuel Berenguer e o jornalista argentino Tomás Balmaceda.



Como novidade, o Festival Centro apresenta dois projetos de formação musical para crianças e jovens, e uma homenagem ao lendário compositor e bandoneonista argentino Astor Piazzolla, por ocasião de seu centenário.



Todas as atividades serão acessíveis através das plataformas YouTube e Facebook do evento e do site oficial festivalcentro.gov.co.



O evento, organizado pela Fundação Gilberto Alzate Avendaño junto com outras instituições culturais na Colômbia, é o primeiro evento do ano do programa artístico da oferta anual Bogotá Cidade Criativa da Música.



