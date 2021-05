Coros de 10 países disputam prêmio no festival irlandês

Dublin, 2 mai (Prensa Latina) Mais de 50 coros de 10 países competem hoje pelo grande prêmio no Festival Internacional do Coral, um dos maiores eventos de canto europeu realizado anualmente na cidade irlandesa de Cork.

A partir das plataformas virtuais, a equipe organizadora do evento traduziu a magia habitual desta celebração em apresentações ao vivo, sem cortes e edições, a fim de superar os obstáculos da pandemia causada pelo Covid-19 e manter este espaço na agenda cultural.



Shows, workshops e a competição internacional, fizeram parte do calendário do festival que encerra neste domingo suas funções e que desta vez incluiu palestras antes das apresentações, concursos de vídeo nacionais e internacionais, o concurso Coral do Ano do Ibec Workplace e uma rota coral internacional virtual.



Fundado em 1954, o Festival Coral Internacional de Cork promove a herança da cidade, juntamente com a música, que nesta ocasião atraiu participantes da Turquia, Canadá, China, Colômbia, Croácia, Alemanha, Ucrânia, Israel, Itália, Lituânia, Marrocos, Rússia, Espanha, Suécia, Suíça, Estados Unidos, Venezuela, entre outros.



O evento é realizado todos os anos durante cinco dias, período em que milhares de pessoas inundam as ruas da cidade e participam do calendário do evento, enquanto coros de classe mundial exibem seus valores.



O evento também oferece a oportunidade de apresentar o repertório de conjuntos fora da competição, razão pela qual cerca de vinte grupos também se juntaram à agenda virtual.



jcm/lbl/vmc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=40791&SEO=coros-de-10-paises-disputam-premio-no-festival-irlandes