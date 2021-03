Angolanas em desvantagens educacionais devido desigualdade de gênero

Luanda, 1 Mar (Prensa Latina) As múltiplas barreiras em Angola dificultam a inserção de meninas e adolescentes nos processos de educação em saúde sexual e reprodutiva, disse hoje a secretária de Estado Elsa Barber.

O funcionário do Ministério de Ação Social, Família e Promoção da Mulher (Masfamu) defendeu a relevância do fortalecimento de abordagens abrangentes para tratar de questões relacionadas às políticas estatais de igualdade e equidade de gênero. Segundo ela, a organização planeja criar novos abrigos no país para atender às vítimas de violência causada por padrões sexistas discriminatórios, o que ajudará a melhorar os mecanismos de acompanhamento institucional deste fenômeno.



De acordo com o especialista, o governo está implantando várias iniciativas em favor da saúde sexual e reprodutiva de mulheres e meninas através de planos multissetoriais, mas o surto da pandemia de Covid-19 trouxe consigo o reforço de problemas sociais como a ruptura familiar, a fuga da paternidade e o aumento da violência doméstica.



Barber também considerou a necessidade de uma maior intervenção e colaboração da sociedade para conscientizar as comunidades e famílias sobre as consequências desses flagelos e incentivar mudanças comportamentais.



agp/mjm/bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=38983&SEO=angolanas-em-desvantagens-educacionais-devido-desigualdade-de-genero

Foto: Por Erik Cleves Kristensen - Sunset over Luanda, Angola, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2048941