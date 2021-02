Argentina recorda María Elena Walsh em seu 91º aniversário

Buenos Aires (Prensa Latina) Com múltiplas homenagens em várias províncias, os argentinos recordarão hoje uma de suas escritoras mais queridas, a grande María Elena Walsh, no 91ú aniversário de seu nascimento.

De Buenos Aires à Patagônia, artistas, músicos e vários grupos honrarão a autora argentina, que se tornou uma figura latino-americana e um dos poetas mais pioneiros de sua geração.

Enquanto as reverências pelo aniversário de Walsh começaram no dia anterior em várias partes do país, o Centro Cultural Kirchner (CCK) em Buenos Aires espera uma grande homenagem encabeçada pela Ministra da Cultura Tristán Bauer, com um show especial aberto ao público.

Segundo o programa, a rapper Shitsem recitará um texto da autora de El reino del revés e depois dará lugar à projeção de fragmentos do filme Juguemos en el mundo, dirigido por María Herminia Avellaneda, com roteiro da própria Walsh e a participação de outras personalidades como Aída Luz, Eva Franco e Virginia Lago.

À noite, a bela fachada do CCK se iluminará com a projeção de passagens da vida e obra de um artista que tem acompanhado centenas de latino-americanos de geração em geração.

Multifacetada, Walsh através de sua arte sempre lutou pela emancipação da mulher e em uma de suas muitas entrevistas ela disse uma vez que gostaria de ser lembrada como alguém que queria dar alegria aos outros, mesmo que isso nem sempre funcionasse.

Quem não cresceu deste lado da América Latina ouvindo El reino del revés, La mona Jacinta, En el país de no me acuerdo ou o engraçado Brujito de Gulubu ou com os personagens Manuelina la tortuga.

Hoje, na província de Salta, a Escola Oficial de Ballet e a Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil apresentarão o espetáculo ¿Dónde está el viento? Enquanto em outras partes do país, um autor que transbordou de amor e lutou por um mundo mais humano e justo também será homenageado de muitas maneiras.

