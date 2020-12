Província insular da China proíbe plásticos descartáveis

Pequim, 1ú de dez (Prensa Latina) A província de Hainan recebeu neste mês de dezembro a proibição dos plásticos descartáveis, como parte de uma campanha promovida na China para preservar o meio ambiente e reduzir o lixo.

Essa ilha do sul proibirá a produção, comercialização e uso de bolsas, lancheiras, xícaras e canudos de polímeros como polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, etileno vinil acetato e polietileno tereftalato.



Essas medidas se somam a outras medidas de proteção ambiental anteriormente aplicadas ali, como a classificação obrigatória do lixo e a introdução de veículos movidos a energia mais limpa.



Hainan é o território escolhido pelo governo chinês para testar um novo modelo de desenvolvimento em que a questão ecológica tenha precedência.



Seu principal pólo turístico, Sanya, foi em março passado o primeiro no país a fazer parte de uma iniciativa do Fundo Mundial para a Natureza que promove soluções para a poluição por plásticos.



A China aprovou em janeiro um plano nacional com o objetivo de reduzir no curto prazo esse material e controlar a poluição que ele produz, com efeitos devastadores nos oceanos, na flora e na fauna do planeta.



As disposições para este ano propõem que alguns setores-piloto o eliminem, outros o restrinjam ao mínimo e acabem com as importações.



Em 2022 o país buscará registrar uma queda significativa no consumo de descartáveis e, em contrapartida, deverá haver mais artigos feitos de materiais ecológicos.



Finalmente, em 2025, um sistema será estabelecido para monitorar a produção, distribuição, uso, reciclagem e depósito de plásticos.



A regulamentação - emitida pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento - terá como foco artigos de mesa descartáveis, produtos de higiene oferecidos em hotéis, embalagens não biodegradáveis e bolsas.



Da mesma forma, contempla a proibição de coberturas utilizadas na agricultura com espessura inferior a 0,01 mm e bolsas com espessura inferior a 0,025 mm.



