O Banco Central da Rússia está preparando uma nova reforma previdenciária em cooperação com os principais fundos de pensão não-estatais (NPF).

A essência das últimas reformas é a transformação da poupança previdenciária em um sistema de provisão não estatal de previdência (NPO). Agora os fundos pertencerão aos cidadãos, e não ao estado.

Também está previsto reviver o princípio de cofinanciamento, mas a discussão sobre o tamanho e as formas dessa acumulação ainda está em andamento. Segundo o vice-presidente do Banco Central, Vladimir Chistyukhin, o Banco Central é favorável à resolução "da questão do seguro obrigatório de pensão" (OPS).

É necessário transformar este "sistema quase estatal" em provisão de pensões não estatal. Ressalta-se que, neste caso, será prevista a possibilidade de pagamento antecipado.

Por sua vez, o diretor-geral do Fundo de Pensões VTB, Larisa Gorchakovskaya, explicou que os fundos acumulados podem ser recebidos sob a forma de pensão ou sob a forma de pagamentos em situações excepcionais de vida. A lista será determinada mais tarde, acrescentou ela.

Fontes do NPF disseram que o Banco da Rússia tomou isso como a ideia básica de transformar uma OPS em uma ONG, expressa em uma reunião com a presidente do Banco Central, Elvira Nabiullina, há um ano.

Então a conversa foi sobre:

dedução de aposentadoria fiscal por analogia com o IIA,

co-financiamento,

sistema de garantia,

rejeição legislativa do tipo de atividade exclusiva das fundações.

Os autores do conceito acreditam que o resultado deve ser um novo sistema previdenciário de três componentes.

Pravda.Ru