Do silêncio à munição: a volta da Avibras e o limite traçado entre código e pólvora

As chaves giram novamente nas portas de fábrica em São Bernardo do Campo. Para a Avibras Aeroco, o ruído retumbante das linhas de produção não é apenas um som industrial; é o barulho de uma reanimação. Após anos de silêncio financeiro, marcado pelo terceiro pedido de recuperação judicial em 2022 e uma paralisação prolongada de quatro anos, a empresa voltou a bater o coração. A oxigenação veio com a entrada da Globe Investimentos, braço financeiro do grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, cujo acordo de controle foi concluído em outubro deste ano.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Индустриальные парки: цех металлоконструкций

Na frente de comando, um rosto conhecido: Sami Hassuani. CEO desde abril, ele retorna ao cargo que ocupou entre 2009 e 2016, trazendo consigo a memória das operações passadas e a ambição de reconstruir o presente. Em entrevista ao Poder360, no dia 25 de novembro de 2026, Hassuani traçou um roteiro realista: a meta é retomar o padrão operacional de 2022 em aproximadamente um ano e meio. Não se trata apenas de números no papel, mas de carne, osso e engrenagens. Isso significa recompor o quadro de colaboradores, que chegou a 1.300 pessoas há cinco anos, mas que hoje conta com 600 profissionais.

Para o executivo, essa marca de 600 funcionários já é uma vitória simbólica e concreta. A retomada começou de forma tímida, com um núcleo de apenas 60 colaboradores que, a partir de maio, dedicou-se a uma tarefa ardua: entender em que estado de conservação se encontrava o ativo industrial após o hiato. Foi um trabalho de arqueologia técnica. Em agosto, após 90 dias de revisão minuciosa do parque industrial, o veredicto foi positivo. A estrutura aguentava. A empresa estava pronta para comprar matéria-prima e reacender os fornos.

Aceleração em 60 dias

O ritmo de recuperação surpreendeu até os mais céticos. Em apenas dois meses desde a reativação efetiva, a Avibras já entregou dois lotes de munições e peças de reposição ao Exército Brasileiro. Um terceiro lote está agendado para dezembro. Além disso, foram expedidas peças de reposição para a Marinha, clientes internacionais e um motor S50 para a Força Aérea. "Parece que nem parou”, resumi Hassuani ao descrever o funcionamento das instalações. A fluidez do processo, após meses de incerteza, sugere que a capacidade instalada nunca esteve tão presente, mesmo durante o período de dormência.

A atração por talento também mudou de tom. O novo momento da companhia tornou-se um ímã para engenheiros e técnicos que, talvez por precaução ou desencanto, haviam se afastado do setor de defesa. "A maioria dos que convidamos para voltar aceitou”, afirma o CEO. A recomposição da equipe não é mera burocracia de RH; é a reconstrução de uma memória coletiva de produção.

Novas fronteiras, velhos parceiros

Além de curar as feridas internas, a Avibras busca novos horizontes comerciais. Hassuani relatou reuniões recentes com quatro empresas turcas, buscando retomar "contatos de alto nível” e apresentar a empresa renovada a antigos parceiros internacionais. A diplomacia comercial volta a ser um instrumento vital para a sobrevivência do negócio.

No portfólio de desenvolvimento, destaca-se o projeto do MTB (Míssil Tático Balístico) AV-SS-100. Com alcance diferente dos mísseis de cruzeiro já fabricados pela empresa, o novo produto visa ampliar a variedade oferecida ao cliente, garantindo que a empresa não fique presa a um único nicho tecnológico. É uma aposta na diversificação como escudo competitivo.

Por fim, o executivo tocou em um nervo sensível da indústria moderna: a inteligência artificial. Hassuani é pragmático ao afirmar que a integração da IA é inevitável, mas deve ser tratada com a cautela de quem lida com explosivos. "A IA é uma ameaça, tudo que ela traz de bom ela traz de ruim”, alerta. Ele faz uma distinção crucial entre usar a tecnologia para gerar gráficos e relatórios administrativos e permitir que ela pilote um míssil. "Uma coisa é você brincar com ela para fazer gráficos, relatórios; outra é você falar: vai lá, pilota um míssil”, declarou. A engenharia da Avibras já definiu os limites dessa convivência, onde a máquina calcula, mas o homem decide. É nesse espaço, entre o código e a pólvora, que a nova Avibras pretende operar.