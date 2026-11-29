Guaramirim se tornou o novo epicentro da energia no Brasil

Em Guaramirim, no interior de Santa Catarina, o chão de fábrica da Weg nunca deixou de vibrar, mas a próxima mudança de escala promete um novo tipo de ressonância. A empresa, gigante do setor de máquinas elétricas, acaba de obter um financiamento de R$ 817 milhões junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). É a maior operação já realizada pela agência federal para um único projeto. O dinheiro não servirá para pintar a fachada, mas para erguer estruturas de aço que abrigarão equipamentos de porte colossal: turbogeradores, turbinas hidráulicas e motores de alta rotação. A meta é clara — produzir máquinas que transformam energia e movem indústrias, expandindo a capacidade exportadora do Brasil em um segmento dominado por players europeus e asiáticos.

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A fábrica, anunciada em setembro do ano passado com um orçamento global de R$ 900 milhões, não é mais uma planta genérica. É uma resposta à chamada "transição energética" traduzida em toneladas de ferro e cobre. Os equipamentos que sairão dali serão essenciais para a geração e transmissão de energia limpa, além de reduzir emissões em processos industriais. Quando as luzes se acenderem e as primeiras engrenagens girarem, prevista para 2028, a unidade deverá gerar mil empregos diretos. Por trás desses mil postos de trabalho, estima-se um eco de 2 a 3 mil vagas indiretas, movimentando a cadeia de fornecedores e serviços em toda a região. Para quem vive da produção, isso significa que a complexidade tecnológica deixou de ser apenas importação e virou fabricação doméstica.

Newton Hamatsu, superintendente da área de Transição Energética na Finep, explica a lógica por trás do cheque recorde. Não se trata apenas de incentivar a inovação; é sobre posicionar o Brasil em uma arena onde competem gigantes como ABB, GE, Siemens, Vestas e Goldwind. "Estamos capacitando uma empresa brasileira a concorrer com os maiores players do mundo em produtos tão complexos", afirma Hamatsu. A decisão da Finep reflete um alinhamento estratégico: a descarbonização exige hardware robusto, e a Weg tem a competência para entregá-lo. Em um mercado onde a tecnologia é barreira de entrada, o financiamento público age como alavanca para que o capital privado avance onde o risco seria proibitivo.

Os detalhes financeiros da operação permanecem sob sigilo comercial, um padrão comum em grandes negociações de crédito. Sabe-se apenas que o recurso saiu da linha Mais Inovação Brasil, que oferece prazos longos e taxas atreladas à TR (Taxa Referencial). Em um cenário de juros de mercado elevados, essa estrutura de custo é crítica para a viabilidade de projetos de infraestrutura pesada, que exigem horizontes de retorno longos e investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento.

Para a Weg, esta não é uma estreia. A relação com a Finep é antiga e consistente. A agência já apoiou 28 projetos da companhia. No entanto, somando todos esses financiamentos anteriores, o total girava em torno de R$ 800 milhões. Ou seja, esta única nova operação representa mais que o dobro de tudo o que a Finep concedeu à Weg em todo o seu histórico recente. André Salgueiro, diretor de Finanças da empresa, limitou-se a confirmar que o recurso viabiliza o projeto e reforça o compromisso da companhia com a inovação e a expansão da capacidade produtiva para os mercados nacional e internacional.

Este movimento se insere em um fluxo inédito de recursos públicos para a inovação. Segundo a Finep, as concessões devem superar os R$ 22 bilhões neste ano, com mais de R$ 21,6 bilhões já alocados em 1.781 projetos entre janeiro e a data da reportagem. Nos últimos quatro anos, foram R$ 66,2 bilhões distribuídos, dos quais R$ 16,8 bilhões foram especificamente destinados à transição energética. Os números indicam que o Estado brasileiro, através de sua agência de fomento, está assumindo um papel ativo na construção da infraestrutura produtiva necessária para o futuro. Em Guaramirim, isso se traduzirá em concreto, aço e motores que girarão a economia. A pergunta não é mais se o Brasil produzirá essas máquinas de alto valor agregado, mas sim em que velocidade elas sairão da linha de montagem para disputar o mercado global.