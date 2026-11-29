A riqueza brasileira virou um jogo torto: o desequilíbrio avançou e deixou marcas profundas

Existe uma matemática fria que define a vida de quem trabalha e de quem herda. A mais recente Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024-2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), expõe a cisão estrutural da sociedade brasileira com uma clareza cirúrgica: a distância entre quem produz o pão do dia a dia e quem acumula o capital do passado não é apenas uma estatística, é a arquitetura da desigualdade.

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Os números pintam um cenário onde a maioria esmagadora da população luta por migalhas enquanto uma minoria escassa se apropria do banquete. As famílias com renda de até dois salários mínimos representam 21,7% da população. Elas são a espinha dorsal do esforço cotidiano, das filas e do trabalho manual. No entanto, essa vasta camada de cidadãos detém apenas 4,7% do rendimento total e da variação patrimonial do país. Em contrapartida, o topo da pirâmide — famílias com renda superior a 25 salários mínimos — é constituído por apenas 2,6% da população, mas concentra 19,1% dos recursos. A proporção é desproporcional: 8,3 vezes mais participação no bolo econômico para uma fração ínfima dos brasileiros.

Essa concentração não se limita à elite absoluta. Ao se analisarem todas as famílias com renda de até seis salários mínimos, o quadro revela que 70,2% da população se contenta com 33,7% do rendimento e da variação patrimonial mensal. Leonardo Santos de Oliveira, pesquisador do IBGE, não usa eufemismos ao definir a situação: "Essa grande diferença na apropriação já mostra que o país tem um elevado grau de desigualdade". É uma constatação de que o sistema de distribuição de riqueza está profundamente assimétrico.

A geografia da riqueza

A desigualdade também tem um mapa geográfico preciso, refletindo a história do desenvolvimento brasileiro. O Nordeste, que abriga 26,2% das famílias, recebe apenas 17,8% dos rendimentos. O Norte, com 7,4% das famílias, fica com 6,3%. A riqueza segue o fluxo das atividades econômicas consolidadas, beneficiando o Sudeste (43,2% das famílias, 50,1% dos rendimentos), o Sul (15,3% das famílias, 17,1% dos rendimentos) e o Centro-Oeste (7,9% das famílias, 8,7% dos rendimentos).

Em termos concretos, o rendimento médio das famílias brasileiras no período da pesquisa foi de R$ 9.255,53. Desse total, R$ 7.051,57 são rendimentos monetários (dinheiro em espécie ou crédito), R$ 1.663,38 são não monetários (bens e serviços obtidos sem desembolso, como produção própria ou doações) e R$ 540,57 correspondem à variação patrimonial (ganhos com investimentos, heranças ou vendas de ativos).

A origem do dinheiro é reveladora. Para a média nacional, 76,2% do rendimento é monetário. Deste, 58,9% vêm do trabalho, 15,4% de transferências (aposentadorias, pensões, programas sociais) e 1,1% de aluguel. Os rendimentos não monetários somam 18% e a variação patrimonial, 5,8%.

No setor do trabalho, os empregados apropriam-se de 68,9% do rendimento, seguidos pelos trabalhadores por conta própria (21,8%) e pelos empregadores (9,2%). Já nas transferências, a previdência social pesa: 53,6% vêm do INSS (aposentadorias e pensões), 20,4% de outros fundos de previdência públicos e 14% de programas sociais federais.

Duas realidades financeiras

A composição do orçamento varia drasticamente conforme a classe de renda. Para as famílias na base da pirâmide (até dois salários mínimos), a precariedade se manifesta na dependência de recursos não monetários e transferências. Enquanto 66,7% do seu rendimento é monetário, 32,2% é não monetário. O trabalho representa 33,2% do total, enquanto as transferências (como o Bolsa Família e aposentadorias) respondem por 32,7%. É a economia de subsistência, onde cada real conta e a ajuda do Estado ou da comunidade é vital para a sobrevivência.

Para as famílias no topo (acima de 25 salários mínimos), a dinâmica é oposta. O rendimento monetário representa 76,9%, e a variação patrimonial atinge 15,7% — quase três vezes maior que a média nacional. O trabalho responde por 67% do total, mas as transferências caem para apenas 7%. Aqui, o dinheiro vem do capital acumulado, dos investimentos e do rendimento do trabalho qualificado, não da assistência social.

A comparação com a pesquisa anterior (2017-2018, corrigida de 2017-2018 no texto original) mostra uma tendência preocupante. A participação do rendimento do trabalho no total passou de 74,2% para 76,2%, enquanto as transferências recuaram de 18,2% para 15,4%. Em termos práticos, isso sugere que a economia está gerando mais rendimento para quem já está empregado e em posições mais privilegiadas, enquanto o peso relativo da rede de proteção social diminui na composição global da renda. É uma sinalização de que a máquina produtiva brasileira, ao se mover, favorece quem já tem capital e posição no mercado de trabalho, aprofundando as brechas que a POF 2024-2025 expõe com tamanha nitidez.