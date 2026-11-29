A conta da Previdência segue pesando: por que o superávit de R$ 52 bi não é garantia de paz

Em outubro de 2026, o caixa do Estado brasileiro respirou aliviado. O Governo Central — bloco composto pelo Tesouro Nacional, pela Previdência Social e pelo Banco Central — fechou o mês com um superávit primário de R$ 52,3 bilhões. Trata-se do melhor desempenho para este período no calendário desde 2016, um intervalo marcado por tensões fiscais e incertezas sobre a capacidade de pagamento das contas públicas. Os números foram divulgados pelo Tesouro Nacional na sexta-feira, 27 de novembro de 2026, superando a mediana das expectativas do mercado, que estimava um resultado positivo de R$ 43,4 bilhões.

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A balança entre arrecadação e gasto

Por trás da cifra final, há uma dinâmica clara de produção e circulação de riqueza. A receita líquida do Governo Central cresceu 5,6% em termos reais na comparação com outubro de 2025, o que representa um aumento de R$ 13,5 bilhões. Esse avanço não foi um fenômeno isolado, mas fruto de três forças motrizes da economia real. Primeiro, as receitas administradas pela Receita Federal, que refletem diretamente a atividade econômica formal, subiram 5,0% (+R$ 9,2 bilhões). Segundo, a arrecadação destinada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) expandiu-se em 5,2% (+R$ 3,1 bilhões), sinal de que o mercado de trabalho segue gerando contribuições sólidas. Terceiro, as receitas não administradas pela Receita Federal avançaram 11,7% (+R$ 4,0 bilhões).

Do lado das contas, a disciplina fiscal esteve presente: a despesa total registrou uma leve redução de 0,2% em termos reais, equivalente a uma economia de R$ 494,6 milhões. A combinação de mais entrada e menos saída resultou no superávit mensal. O resultado conjunto do Tesouro Nacional e do Banco Central foi fortemente positivo, em R$ 73,7 bilhões, enquanto a Previdência Social, que carrega o peso das obrigações de longo prazo com os segurados, apresentou um déficit de R$ 21,4 bilhões no mês.

O cenário acumulado: a resistência da previdência

Ao olhar para o acumulado de janeiro a outubro de 2026, o quadro revela a complexidade estrutural do orçamento público. O Governo Central acumula um déficit primário de R$ 37,9 bilhões no período. Essa conta é o resultado de uma tensão persistente: o Tesouro Nacional e o Banco Central somaram um superávit robusto de R$ 286,8 bilhões, mas a Previdência Social acumulou um rombo de R$ 324,6 bilhões.

A arrecadação tem sido o motor principal. No acumulado do ano, a receita líquida cresceu 6,4% em termos reais (+R$ 129,2 bilhões), impulsionada pela atividade produtiva e pelo consumo que sustentam a economia brasileira. Contudo, a despesa total também aumentou, em 4,9% (+R$ 101,8 bilhões). O crescimento da receita superou o das despesas, o que explica o resultado menos negativo que se poderia esperar dadas as obrigações previdenciárias. A história fiscal do Brasil continua a ser contada pela capacidade de transformar atividade econômica real em recursos suficientes para honrar compromissos com a sociedade, um equilíbrio delicado entre o presente produtivo e as promessas de futuro.