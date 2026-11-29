Seu 13º salário pode apagar até 98% da dívida de luz: as regras que variam de estado para estado

O fim do ano traz, para milhões de brasileiros, um dilema prático que vai além do presente: a conta de luz. Com a primeira parcela do décimo terceiro salário chegando na próxima segunda-feira (30), as distribuidoras de energia elétrica ativaram campanhas de renegociação que transformam a expectativa por dinheiro extra em uma oportunidade para limpar o passivo. Não se trata apenas de um gesto de marketing; é uma movimentação estratégica das empresas para regularizar o fluxo de caixa e, ao mesmo tempo, uma saída concreta para famílias que acumularam dívidas durante o ano. O cenário é vasto. São mais de 40 distribuidoras atuando no país, cada uma com suas próprias regras, prazos e limites de desconto. A variação é significativa: o que vale para um consumidor em São Paulo pode não se aplicar a outro no Norte ou Nordeste. Essa fragmentação exige do cidadão atenção aos detalhes, pois a condição da dívida e o perfil do contratante determinam o valor final do acordo.

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A lógica do desconto e do parcelamento

A estratégia das empresas é clara: evitar a negativação de crédito e o corte definitivo do fornecimento, que exigem esforços maiores e custos jurídicos, oferecendo, em troca, descontos em juros, correções e encargos. Para o consumidor, isso significa a possibilidade de transformar uma dívida impagável em um custo gerenciável.

Exemplos concretos das campanhas

A Enel Brasil, por exemplo, iniciou sua campanha em 26 de novembro, com validade até 31 de dezembro. Voltada a clientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará com contas vencidas há mais de 60 dias, a empresa oferece duas vias: parcelamento em até 12 vezes com entrada de 30%, ou em até 7 vezes com entrada reduzida para 10%. A segunda opção, acessível também via plataforma Serasa Limpa Nome, parece desenhada para quem tem menos liquidez imediata, mas deseja evitar a execução da dívida. No interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Neoenergia adota uma postura mais agressiva. Para dívidas com mais de um ano, os descontos podem chegar a 100% nos encargos, além de redução no valor principal. A opção de parcelamento em até 24 vezes é disponível exclusivamente nos portais de negociação das distribuidoras, eliminando o atrito do atendimento presencial, mas exigindo do usuário um pouco mais de familiaridade com o digital. O Grupo Energisa, presente em 12 estados, lançou a iniciativa "Negocia Energisa”. Aqui, os descontos podem atingir 98%, e o parcelamento se estende por até 36 meses, sem juros. É uma das condições mais generosas em termos de prazo, o que alivia a pressão mensal sobre o orçamento familiar. A negociação é simplificada através da Agência Virtual ou do aplicativo Energisa On. Na região Nordeste e Centro-Oeste, o Grupo Equatorial (Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul) foca em dívidas antigas. Para contas vencidas há mais de 180 dias (ou 90 dias para quem está na Tarifa Social), há isenção total de encargos com parcelamento em até 24 vezes no cartão, ou desconto de 30% nos encargos com parcelamento em até 36 vezes. A presença da assistente virtual Clara no site sugere uma tentativa de automatizar a primeira etapa da negociação, reduzindo a fila e o tempo do consumidor. O Grupo EDP, que atua no Espírito Santo e em São Paulo, criou o "Feirão de Negociação: Se Livra nos 30”. A proposta é direta: isenção de juros e correções, parcelamento sem entrada em até 21 vezes. Para os beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, o horizonte se amplia: até 60 parcelas. Isso demonstra uma sensibilidade às dificuldades das famílias de baixa renda, transformando a dívida em um fluxo previsível, mesmo que longo. Já o Grupo CPFL, com suas quatro distribuidoras (Paulista, Piratininga, Santa Cruz e RGE), não tem uma campanha específica para este mês, mas mantém a iniciativa "CPFL Vale Bônus”. O foco aqui é a premiação pela renegociação, uma abordagem que pode atrair consumidores relutantes em negociar, oferecendo um bônus como incentivo.

O que isso significa para o seu bolso

Essas campanhas não são uniformes. Elas são reflexos da realidade financeira de cada estado e do histórico de inadimplência de cada empresa. A lição para o consumidor é simples: antes de abrir o envelope do décimo terceiro, verifique o valor exato da dívida e compare as condições. Um desconto de 98% em um lugar pode ser de 50% em outro. O custo de uma visita ao site, ou de uma ligação para o call center, é insignificante diante da economia potencial.

A energia elétrica é um bem básico, mas sua inadimplência pode afetar o crédito e, em último caso, o acesso ao serviço. As campanhas de fim de ano são uma janela de oportunidade. Usá-la é um ato de planejamento, não de desespero. É reconhecer que o dinheiro do décimo terceiro, por vezes, tem o poder de resolver um problema que se arrasta há meses, devolvendo à família a tranquilidade de uma conta pagada e um nome limpo no sistema de crédito. No fim das contas, a economia não é apenas sobre números; é sobre a capacidade de transformar uma ameaça em uma solução, e de encontrar, no caos das finanças pessoais, um caminho claro para a frente.