As contas públicas viraram campo de batalha: STF poderá mudar o peso das decisões políticas

O calendário do Supremo Tribunal Federal (STF) registrou uma movimentação que pode redefinir as fronteiras entre o poder legislativo e a disciplina fiscal do país. Foi marcada para o período de 11 a 18 de dezembro a análise, em plenário virtual, de uma proposta de súmula vinculante apresentada pelo ministro Gilmar Mendes. O objetivo central da iniciativa é impedir a criação de despesas públicas obrigatórias e a concessão de benefícios fiscais sem que estejam indicadas, com clareza, as medidas de compensação orçamentária necessárias para sustentar tais ações.

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A medida surge em um contexto de tensão institucional, impulsionado pelo avanço no Congresso Nacional de propostas legislativas conhecidas popularmente como "pautas-bomba”. Esses projetos, frequentemente apoiados por setores específicos, possuem o potencial de gerar impactos bilionários nas contas públicas, deslocando recursos de áreas essenciais para novos compromissos de gasto ou renúncia de receita. A proposta de Gilmar Mendes, apresentada em junho, busca criar um obstáculo jurídico robusto contra essa tendência, oferecendo ao governo federal respaldo legal para vetar ou contestar judicialmente normas que comprometam o equilíbrio fiscal sem apontar as fontes de financiamento.

A âncora da Lei de Responsabilidade Fiscal

O texto elaborado pelo decano da Corte é preciso em sua exigência. Estabelece que é "inconstitucional a lei ou ato normativo que crie ou altere despesa obrigatória, conceda benefício fiscal ou implique renúncia de receita sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, bem como sem a indicação das respectivas medidas compensatórias, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Aqui reside a substância da disputa: não se trata de impedir a criação de políticas públicas, mas de exigir que elas nasçam com a consciência de seu custo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, criada em 2000, já impõe deveres de prudência e transparência. A súmula proposta, se aprovada, transformaria essa exigência em um critério de validação constitucional automática. Ou seja, a ausência de compensação deixaria de ser apenas uma falha administrativa ou política para se tornar um defeito de redação que torna a norma inválida desde a sua origem.

É um mecanismo que inverte a lógica frequentemente adotada no Legislativo, onde a prioridade é garantir o compromisso de gasto, deixando para o Executivo o desafio — muitas vezes insolúvel — de achar onde cortar. Ao exigir a compensação prévia, o STF propõe um filtro de realidade: quem quer gastar ou deixar de cobrar tributos, que demonstre primeiro como manter o estado funcionando.

Além de Brasília: estados e municípios sob a mesma régua

Um dos aspectos mais significativos da proposta é sua abrangência territorial. A súmula não se limitaria às leis aprovadas pelo Congresso Nacional em Brasília. Ela alcançaria explicitamente as três esferas da administração pública, incluindo estados e municípios.

Isso tem implicações profundas para a gestão local. Prefeitos e governadores, que frequentemente utilizam leis municipais ou estaduais para conceder incentivos fiscais (como isenções de IPTU ou ICMS) para atrair investimentos ou beneficiar setores específicos, teriam que apresentar provas concretas de como compensarão a perda de arrecadação. Muitas vezes, esses incentivos são concedidos em troca de promessas de geração de empregos ou renda que raramente se materializam na escala necessária, gerando buracos nas caixas locais que, em última análise, são cobertos pelo contribuinte municipal.

A consolidação desse entendimento pelo STF sinaliza uma postura de ativismo judicial preventivo. O tribunal não apenas interpretaria a lei, mas criaria um precedente que orienta as decisões judiciais futuras e limita o espaço de manobra do Legislativo. É uma resposta direta à percepção de que a linguagem oficial das leis muitas vezes esconde a realidade social de quem arca com os custos. Ao exigir a explicitação das compensações, a Corte busca reduzir a distância entre o texto legal e o impacto concreto no bolso dos cidadãos e na saúde dos cofres públicos.

A aprovação da súmula consolidaria o entendimento de que a disciplina fiscal não é apenas uma opção de política econômica, mas um requisito de validade jurídica. Para o cidadão, a mudança pode significar menos surpresas na tabela de preços dos serviços públicos e mais previsibilidade na arrecadação de impostos. Para o sistema institucional, representa um reequilíbrio de poder, onde a competência de criar leis precisa estar ancorada na competência de pagar por elas.