A conta de luz ganhou um respiro no Brasil: dezembro deixará para trás um peso que durava meses

Quando o termômetro marca o fim do verão no Hemisfério Sul e as chuvas começam a dessincronizar o ritmo das estações, a conta de luz tende a refletir a tranquilidade da paisagem. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (27 de novembro de 2026) que a bandeira verde estará válida em dezembro. Para o consumidor brasileiro, isso significa uma pausa na escalada de custos: o adicional que vinha pesando no bolso desde maio deixará de existir.

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É um alívio que se explica pela física simples, mas crucial, do ciclo hidrológico. A transição do período seco para o chuvoso trouxe volumes significativos para os reservatórios das hidrelétricas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Sem a necessidade de recorrer às usinas termelétricas — aquelas máquinas famintas por gás natural ou óleo combustível que disparam as tarifas quando a água falta -, o sistema elétrico opera com uma eficiência que se traduz diretamente em economia.

A dança das estações e dos reservatórios

Para entender por que agora é verde, é preciso olhar para o passado recente de 2026. O ano começou com um cenário favorável: de janeiro a abril, a bandeira permaneceu verde. A mudança ocorreu em maio, quando a redução das chuvas durante a transição climática forçou a Aneel a acionar a bandeira amarela. Essa sinalização, que adiciona R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, manteve-se até setembro. Em outubro, houve a primeira reversão, e agora, em dezembro, consolida-se o retorno às condições ideais de geração.

Os números confirmam essa recuperação. Segundo o boletim mensal da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), os reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN) atingiram 65,9% do volume útil em outubro. Este é o segundo maior nível registrado para esse período desde 2015. Em termos de infraestrutura, isso representa margem de manobra: com mais água armazenada, as usinas hidrelétricas — a espinha dorsal da matriz elétrica brasileira — podem operar com menor risco de apagões e sem a necessidade de compra de energia no mercado livre, que é mais cara.

O que muda no seu bolso

O sistema de bandeiras tarifárias, instituído em 2015, funciona como um semáforo transparente para o custo da geração de energia. A escolha da cor não é arbitrária; ela responde diretamente ao custo operacional do setor elétrico naquele mês.

Bandeira Verde: Condições favoráveis de geração. A água abundante nas hidrelétricas elimina a necessidade de acionar fontes caras. Cobrança adicional: R$ 0,00 .

Condições favoráveis de geração. A água abundante nas hidrelétricas elimina a necessidade de acionar fontes caras. . Bandeira Amarela: Condições menos favoráveis. Há alguma escassez hídrica ou necessidade de acionar termelétricas em menor escala. Cobrança adicional: R$ 1,885 a cada 100 kWh .

Condições menos favoráveis. Há alguma escassez hídrica ou necessidade de acionar termelétricas em menor escala. . Bandeira Vermelha (Patamar 1): Condições mais custosas. A geração hidrelétrica está comprometida, exigindo maior uso de fontes termelétricas. Cobrança adicional: R$ 4,463 a cada 100 kWh .

Condições mais custosas. A geração hidrelétrica está comprometida, exigindo maior uso de fontes termelétricas. . Bandeira Vermelha (Patamar 2): O cenário mais crítico. Escassez severa de água ou alto custo de geração termelétrica. Cobrança adicional: R$ 7,877 a cada 100 kWh.

Para uma família típica que consome cerca de 200 kWh mensalmente, a diferença entre a bandeira amarela e a verde representa uma economia de aproximadamente R$ 3,77 na fatura. Pode parecer pouco, mas em um momento de inflação persistente, cada real conta. Mais importante que o valor imediato é o sinal que essa estabilidade envia: a infraestrutura hídrica e elétrica do Brasil, quando respeita seu ciclo natural e os reservatórios estão abastecidos, tem a capacidade de fornecer energia a um custo base muito competitivo, sem as distorções do mercado de curto prazo.

Decembro chega, portanto, não apenas como o último mês do ano, mas como um ponto de fechamento de um ciclo de normalização. As chuvas fizeram seu papel, os reservatórios estão cheios e a conta de luz, finalmente, volta a ser apenas uma conta de luz, sem o peso invisível da seca.